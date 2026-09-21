Torna la corsa su strada: Parabita si appresta a vivere la 15ª “Scalata delle Veneri”

PARABITA (Lecce) – La Città di Parabita si appresta a vivere la 15ª edizione della “Scalata delle Veneri”. L’evento è in programma domenica 27 settembre 2026 ed è curato dall’associazione “Podistica Parabita” presieduta da Antonio Tornesello.

La manifestazione si annovera tra i titoli di “Competizione Nazionale degli Ingegneri” e gode del patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, del Comune di Parabita, dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce,del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Federazione Italiana di Atletica leggera ed è valida per l’undicesima prova della gara regionale del “Running in Salento”.

L’iniziativa vede la collaborazione del “Gruppo emergenza Salento”, del Comitato genitori dell’Istituto Comprensivo diParabita, dell’associazione“Adovos Messapica” Parabita, del Centro Sportivo Italiano e della parrocchia Sant’Antonio di Padova di Parabita.

Il percorso gara di 10,5 chilometri partirà e arriverà presso il parco comunale “Aldo Moro” di Parabita e si snoderà tra il centro storico, il “Parco Archeologico delle Veneri” (caratterizzato dalla presenza della Grotta delle Veneri), la “Collina di Sant’Eleuterio” e la macchia mediterranea.

La gara si svolgerà su un giro unico, con un percorso urbano ed extraurbano, asfaltato, sterrato e chiuso al traffico e vedrà la presenza di salite e discese, dislivelli impegnativi e tratti stretti.

Il programma della giornata avrà inizio alle ore 7.30 con il ritrovo degli atleti e della giuria. Alle ore 9 è attesa la partenza dei partecipanti. Subito dopo, intorno alle ore 9.05, si snoderàil “Walking delle Veneri”, la camminata veloce non competitiva di 6 chilometri (aperta a tutti), per la quale non è prevista nessuna classifica e il cui ricavato sarà destinato all’associazione “Angela Serra” per la ricerca sul cancro.

Quello della “Scalata delle Veneri” è un circuito a cui ogni edizione vede la partecipazione di numerosi atleti, provenienti da ogni parte della provincia, ma anche dall’intera regione Puglia e dal resto dell’Italia. Pertanto, l’arrivo dei podisti e la cerimonia di premiazione sono in programma per le ore 11. Saranno premiate le prime cinque società con il maggior numero di atleti classificati.

All’arrivo, a tutti i partecipanti saranno consegnati (oltre al pacco ristoro contenente dei prodotti alimentari) anche dei gadget e il“Panciotto”. Si tratta di un dolce composto da pasta frolla e ripieno di crema di ricotta, frangipane al cioccolato e caffè,ideato dal signor Rossano Specchiarello, titolare della “Pasticceria Lucia” di Alezio.

Anche per la categoria degli ingegneri saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne che arriveranno al traguardo e i primi tre gruppi sportivi con il maggior numero di atleti (maschili e femminili) che per primi giungeranno al punto d’arrivo.

Inoltre, la “Scalata delle Veneri” sarà preceduta dal Campionato Provinciale su strada del settore giovanile individuale e cds che si terrà sabato 26 settembre 2026 alle ore 16 (sempre con partenza e arrivo dal Parco Comunale “Aldo Moro”). L’appuntamento è organizzato dalla “Podistica Parabita” in collaborazione con la Fidal regionale. La serata terminerà con il convegno tecnico “Ostacoliamo”, organizzato in collaborazione con Fidal Puglia che si terrà alle ore 18 presso la sala convegni dell’Heffort Sport Village di Parabita.

All’incontro, interverranno: Giorgio Frinolli (tecnico nazionale e allenatore di atletica leggera) e Raimondo Orsini (allenatore benemerito e specialista ostacoli).

La partecipazione al convegno assegnerà dei crediti formativi ai tecnici tesserati alla Federazione Italiana di Atletica Leggera.