WELLKEND 2026: in Piazza Sant’Oronzo la cerimonia finale di tre giorni di sport, benessere e comunità

Lecce ha celebrato ieri, nella meravigliosa Piazza Sant’Oronzo gremita di pubblico, la serata conclusiva di WELLKEND, la prima edizione della fiera dedicata allo sport e al benessere che per tre giorni ha trasformato la città e la marina di San Cataldo in un grande palcoscenico multidisciplinare.

Quattro le location coinvolte — LecceFiere, PalaVentura, il centro cittadino e la marina di San Cataldo — per un programma che ha riunito società sportive, federazioni, associazioni culturali, atleti, tecnici e migliaia di partecipanti.

La serata finale ha visto la premiazione di tutte le realtà che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, insieme a figure istituzionali e sportive di rilievo.

WELLKEND ha dimostrato che Lecce può essere un punto di riferimento nazionale per la cultura sportiva. Tre giorni di attività, incontri, masterclass, dimostrazioni e partecipazione hanno costruito un modello nuovo, fondato sulla collaborazione tra istituzioni, società e cittadini.

La serata finale in Piazza Sant’Oronzo non ha solo chiuso l’evento: ha aperto una prospettiva. WELLKEND è nato, e punta già a crescere.

Tantissime le società e le associazioni che hanno trasformato il capoluogo cittadino in un trionfo di adrenalina e pasisone: Arte Danza – Robert Dance – Lorisa Dance – Ecole de danse – Progetto Danza – International Continental Dance School – Country Road Dance – Miracles Dance – ASD Delfino Ginnastica Artistica e Ritmica – Accademia di Scherma – Pattinaggio Artistico San Domenico Savio – Ginnastica Artistica Dragon Fly– ANFASS Lecce – Legio VIII – Agorà – Elite Basket Lecce – 3×3 ASD – LSB Basket – Top Runner – Omar Mancino – Vittorio De Paolis – Giusi Nitridi – ASD SM Hit Evolution Lab – Centro Nuoto – Out Line – MUV – Futsal Lecce – Federazione Mondiale Terapia Manuale – Oltre Mare Diving Center – 3 Oceani ASD – Circolo della Vela Marina di Lecce – FIPSAS – Over Fishing Salento – Lega Navale Italiana San Foca – Salento Win Surf School – Swim il Salento – Milos – Triskelion – Tecnofit – La Scuderia – CF Sud – Imperium di Gianluca Quaranta, che ha messo a disposizione ben 600 mq di area CrossFit e Hyrox – ASD Tre Casali – Swim Run South – Leo Constructions – Salento Fitness – SEREM Istituto per la preparazione ai concorsi nelle Forze Armate e di Polizia – Ginnastica Militare – MamanetSalento – Alma Sport con Mattia Martina, Ylenia Tanzilli, Alessandro De Filippi, Rita Pipsanò, Federica Sorrento, Davide La Spada, Federica La Torre, Luciana Mingiano – Fitzone Palestra con Andrea Salerno, Arletis Acuna, Mattia Giannini, Samuele Capone – Helios Team – Atlon Karate – Team Casalino – DojoGenki Aikido – Alliance Self Defence – Dojo Arashi Judo – BudoRyu Karate – Bianco Team – Team Zinfo – Bushido Karate – King-Fu Wing Tsun – Boxing Club – FIDP Difesa Personale – Zero Scuse.

Sul palco di WELLKEND sono stati consegnati riconoscimenti alla sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, al vicepresidente della Regione Puglia con delega allo Sport Cristian Casili, all’assessore allo Sport del Comune di Lecce Giancarlo Capoccia, al presidente regionale FITRI Antonio Tondi e al presidente provinciale CONI Luigi Renis. Premi speciali sono stati attribuiti ai campioni paralimpici Carlo Calcagni e Giuseppe Ciullo, e alla medaglia d’oro al valore sportivo Aldo Accettura, figure simbolo di dedizione, resilienza e testimonianza sportiva.

Le dichiarazioni

Gli organizzatori – Enza Casto, Dario e Luciano Lofino

“WELLKEND è stato possibile grazie a ogni società, ogni atleta, ogni tecnico e ogni volontario che ha creduto in questa visione. Vi ringraziamo uno per uno: senza di voi, questa manifestazione non sarebbe potuta esistere. Questa è l’edizione zero, il punto di partenza. L’anno prossimo WELLKEND sarà ancora più grande, più ricco e più rappresentativo del movimento sportivo pugliese. I nostri ringraziamenti, ovviamente, si estendono in maniera forte e sentita alla Regione Puglia, a Sport e Salute, al Comune di Lecce co-organizzatore di WELLKEND, all’Università del Salento, alla segreteria organizzativa di 365 Giorni in Puglia e a tutti i partner e gli espositori che hanno preso parte a questa prima edizione.”

Giancarlo Capoccia – Assessore allo Sport del Comune di Lecce

“Abbiamo lavorato un anno intero per costruire un evento che fosse davvero unico. Vedere Lecce animata da migliaia di persone, famiglie, società e atleti è la conferma che investire nello sport significa investire nella comunità.”

Cristian Casili – Vicepresidente della Regione Puglia

“Lo sport deve essere al centro delle politiche regionali. WELLKEND dimostra che quando si crea un ecosistema favorevole, il territorio risponde con entusiasmo e partecipazione. La Regione Puglia sarà sempre al fianco di iniziative che promuovono salute, inclusione e crescita sociale.”

Antonio Tondi e Luigi Renis – FITRI e CONI

“Abbiamo accolto immediatamente l’invito dei fratelli Lofino. WELLKEND è un evento visionario, capace di mettere insieme discipline diverse e di valorizzare il tessuto sportivo locale. È un progetto che merita sostegno, continuità e prospettiva.”

Nevio D’Arpa – Amministratore unico di 365 Giorni in Puglia

“In Italia non esistono fiere dedicate esclusivamente allo sport. Ci sono eventi importanti, come Rimini Wellness, ma non vere fiere dello sport. La visione dei fratelli Lofino è innovativa e può essere vincente. Il nostro supporto non mancherà, così come non è mancato in questa edizione ‘zero’.”