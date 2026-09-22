“Giochiamo alla Pari”: a Soleto lo sport unisce parità di genere, inclusione e sostenibilità ambientale

SOLETO – Dopo il successo della passata edizione, il Comune di Soleto rinnova e amplia il proprio impegno sociale con la seconda edizione di “Giochiamo alla Pari” – Oltre la rete: Insieme per la Parità e l’Ambiente. L’appuntamento è fissato per mercoledì 30 settembre 2026, dalle 9:30 alle 12:30, nella splendida cornice della Pineta di Santa Venerdia.

La manifestazione è finanziata dalla Regione Puglia – Assessorato allo Sport, nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Manifestazioni Sportive Puglia 2026”, inserito nel programma operativo

“Puglia 2026 European Region of Sport”. L’iniziativa vede inoltre il cofinanziamento del Comune di Soleto. Quest’anno i riflettori si accendono su un Torneo di Pallavolo Misto che vedrà protagonisti le alunne e gli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria e tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di utilizzare lo sport come strumento universale di dialogo, inclusione e contrasto a ogni forma di discriminazione e violenza di genere.

L’evento si avvale della preziosa collaborazione tecnica dell’ASD Volley Amore, che supporterà la gestione del campo e le attività di arbitraggio. Le squadre saranno rigorosamente miste e strutturate secondo una logica mixed-ability, garantendo pari opportunità di gioco e una reale inclusione per i ragazzi e le ragazze con disabilità. Il “palleggio” diventerà così una metafora di vita: un esercizio di coordinazione, fiducia e ascolto reciproco in cui il risultato passa necessariamente dalla cooperazione.

Accanto ai valori sociali, “Giochiamo alla Pari” sposa con forza la causa ecologica confermandosi come Evento Green. Nel pieno rispetto del principio di transizione ecologica e dell’economia circolare, la manifestazione adotterà il metodo delle 5R (Ridurre, Riutilizzare, Riciclare, Recuperare, Rigenerare). Sul tema della sostenibilità e della riduzione dei rifiuti, sarà attivo uno specifico laboratorio sul riciclo curato dall’APS Agribimbi, volto a sensibilizzare i più giovani al rispetto dell’ambiente in modo ludico e creativo.

Nel corso della mattinata verrà inoltre presentato un breve video emozionale dal titolo “Fair Play sotto Rete”, incentrato sui valori del rispetto e dell’onestà nello sport, realizzato nei giorni scorsi con il coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Soleto. La cittadinanza, le famiglie e gli organi di stampa sono invitati a partecipare per sostenere i giovani atleti e condividere un momento di festa, sport e crescita collettiva.