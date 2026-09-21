Presta soldi all’amico ai domiciliari ma poi pretende i soldi con violenza: 38enne a processo per estorsione

NARDO’ (Lecce) – Avrebbe elargito un prestito di denaro a un amico per poi alzare i livelli delle pretese: minacce e botte per tornare in possesso della somma prestata. Con le accuse di tentata e consumata estorsione, Roberto Costa, un 38enne di Nardò, è finito sotto processo così come disposto dal gup del tribunale di Lecce. Angelo Zizzari. Gli inquirenti ipotizzano anche l’aggravante dell’aver approfittato dell’invalidità civile del 74% della persona offesa che non si è costituita parte civile. Le indagini, coordinate dalla pm Donatina Buffelli (sostituita nel corso dell’udienza dal collega Stefano Prontera) hanno ricostruito gli episodi. Il neo imputato si sarebbe fatto consegnare, almeno inizialmente, modiche somme di denaro per complessivi 600 euro (tra i 100 e i 200 euro) dal malcapitato che, in quel periodo, stava vivendo un difficile periodo perché si trovava ai domiciliari: l’impellenza era rappresentata dalla necessità di salvare le spese legali.

In breve, però, le richieste sarebbero divenute sempre più pressanti. Nel capo d’imputazione vengono riportati gli episodi: nell’ottobre del 2025 in una piazza centrale di Nardò, nei pressi di un ex bar, l’imputato avrebbe colpito l’invalido con uno schiaffo pronunciando frasi confuse relative a presunti “sgarri” subiti. Il malcapitato tentò una fuga ma venne inseguito e colpito ripetutamente per tutto il tragitto. Sfinita, la vittima consegno 50 euro per il timore di subire ulteriori aggressioni.

Il 10 novembre, giorno del suo compleanno, Costa si avrebbe raggiunto la sua abitazione servendosi della complicità di un amico: quest’ultimo avrebbe citofonato al campanello con il pretesto di mostragli qualcosa, per farlo uscire da casa. Dapprima gli avrebbe fatto gli auguri, per poi trascinanrlo in un bar, e subito dopo in un altro esercizio commerciale, dove i due avrebbero bevuto. Usciti dal locale, in tarda serata, l’imputato si sarebbe nuovamente scagliato contro l’invalido rinfacciandogli sempre dei presunti torti e colpendolo con uno schiaffo mentre percorrevano via Vetere.

Sempre con atteggiamenti minatori, avrebbe preteso 170 euro, avvertendolo che non avrebbe desistito senza ottenere quanto richiesto, così da seguirlo fino a casa dove la persona offesa gli avrebbe consegnato i 100 euro che aveva con sé, oltre a ulteriori 25 euro che avrebbe chiesto alla madre. Solo dopo aver ricevuto il denaro, Costa si sarebbe allontanato.

Un terzo episodio risale a tre giorni dopo: l’imputato avrebbe raggiunto nuovamente l’abitazione, dell’uomo invitandolo a uscire con la scusa che fuori ci fosse suo padre, che voleva salutarlo. Una volta all’esterno, gli avrebbe chiesto 70 euro, senza però riuscire nel suo intento: l’uomo gli avrebbe infatti detto che sarebbe rientrato in casa per chiedere la somma alla madre, dove avrebbe poi allertato il 112. Con l’inizio del processo, l’imputato, difeso dall’avvocato Anna Inguuscio, potrà replicare alle accuse.