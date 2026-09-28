Ecografia, la formazione passa dalla pratica: nel Centro Calabrese medici al lavoro accanto a radiologi esperti

Ha preso il via a Cavallino la quarta edizione della Scuola di Ecografia Calabrese: otto incontri fino a dicembre, 50 crediti ECM e soprattutto un percorso costruito sul campo, con postazioni dedicate, esercitazioni dirette e tutoraggio continuo per trasformare le conoscenze teoriche in competenze utilizzabili nella pratica clinica.

Non soltanto lezioni da ascoltare, ma sonde da impugnare, immagini da interpretare e casi da affrontare direttamente sul campo. È questa la filosofia della quarta edizione della Scuola di Ecografia Calabrese, un corso pensato per offrire ai medici una formazione che non si fermi alla teoria, ma che consenta di acquisire quella manualità e quella sicurezza indispensabili nell’utilizzo quotidiano dell’ecografo. Il percorso, diretto scientificamente dalla dottoressa Maria Luisa Calabrese, si articola in otto sessioni dal taglio esclusivamente pratico, con postazioni ecografiche dedicate e la presenza costante di tutor specializzati. Fin dal primo incontro, infatti, sono i partecipanti a diventare protagonisti della formazione, lavorando direttamente con la sonda e svolgendo esercitazioni affiancati da radiologi di grande esperienza. 1 – Programma e Scheda iscrizione – Scuola Ecografia 2026.pdf

La scuola ha preso il via il 26 settembre e proseguirà fino al 12 dicembre nell’Auditorium dello Studio Radiologico Associato Calabrese di Cavallino. Il calendario affronta progressivamente i principali distretti anatomici e le applicazioni più utili nella pratica ambulatoriale e nel primo approccio al paziente: addome superiore e inferiore, collo, patologia muscolo-tendinea, vascolare, ecografia toracica ed Eco-Fast. 1 – Programma e Scheda iscrizione – Scuola Ecografia 2026.pdf L’obiettivo è fare in modo che il medico non si limiti a conoscere i principi dell’ecografia, ma impari a riconoscere i principali reperti anatomici e patologici, a orientarsi nelle urgenze e soprattutto a utilizzare correttamente lo strumento nelle situazioni cliniche reali.

Uno degli elementi che caratterizzano maggiormente il corso è proprio il rapporto diretto tra docente e partecipante. L’apprendimento avviene davanti all’ecografo, con il professionista esperto che segue il medico durante l’esame, corregge l’impostazione della sonda, aiuta a individuare i reperti e insegna a leggere criticamente le immagini. Una modalità che consente di trasformare immediatamente la spiegazione in esperienza concreta e di acquisire competenze che difficilmente potrebbero maturare attraverso una formazione esclusivamente frontale.

Il programma dedica inoltre particolare attenzione all’appropriatezza prescrittiva. Il confronto tra ecografia, Tac e risonanza magnetica serve a far comprendere caratteristiche, potenzialità e limiti delle diverse metodiche, così da permettere al medico di indirizzare il paziente verso il percorso diagnostico più appropriato. I partecipanti hanno inoltre la possibilità di sperimentare tecnologie portatili di ultima generazione, comprese le sonde wireless collegate a tablet, strumenti sempre più utilizzati per rendere l’ecografia immediatamente disponibile anche fuori dai tradizionali ambienti diagnostici. 1 – Programma e Scheda iscrizione – Scuola Ecografia 2026.pdf

Accanto alla responsabile scientifica Maria Luisa Calabrese, il corpo docente comprende Ruggiero Calabrese, Mario Coluccia, Michele Corrado, Ambrogio Lazzari, Mario Massa, Claudio Negro e Giuseppe Privitera. 1 – Programma e Scheda iscrizione – Scuola Ecografia 2026.pdf Il corso assegna 50 crediti formativi ECM ed è rivolto ai medici chirurghi di tutte le discipline. 1 – Programma e Scheda iscrizione – Scuola Ecografia 2026.pdf Un percorso, dunque, che punta a colmare quella distanza che spesso separa lo studio dalla pratica: perché in ecografia conoscere non basta. Bisogna imparare a vedere, riconoscere e decidere, e per farlo la formazione più efficace resta quella costruita davanti al paziente e all’ecografo, al fianco di chi quell’esperienza la esercita ogni giorno.