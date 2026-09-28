L’almanacco di oggi 28 settembre

Il Santo del giorno: San Venceslao. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Ci pensa pe’ lu crai nu more mai. Significato: Chi pensa al futuro non muore mai.
– Sono nati in questo giorno
1924 Marcello Mastroianni
1934 Brigitte Bardot
1968 Mika Hakkinen
– Proverbio
Come il vento spinge le nuvole in cielo, così le passioni spingono gli uomini in terra
– Accadde oggi
1939 durante la Seconda Guerra Mondiale, Unione Sovietica e Germania, raggiungono un accordo per dividersi la Polonia, arresasi ieri ai tedesci dopo settimane di resistenza
– Scoperte
1803 William Hyde Wollaston scopre palladio, rodio e platino