La ricetta del giorno: Medaglioni ripieni di baccalà e patate su spuma di parmigiano, funghi freschi e salsa al curry

“Desiderio d’autunno”. Medaglioni ripieni di baccalà e patate su spuma di parmigiano, funghi freschi e salsa al curry. Un primo piatto dedicato alla stagione che sta per arrivare! Vediamo insieme come si preparano:

Per la pasta

– 100 g di farina

– 1 uovo

Per il ripieno

– 200 g di baccalà

– 1 patata media

– q.b. sale e pepe

Per la spuma al parmigiano

– 15 g di burro

– 100 ml di latte

– 30 g di parmigiano

Per i funghi

– 400 g di funghi freschi

– Uno spicchio d’aglio

– Olio extravergine d’oliva

– q.b. sale e pepe

Per la salsa al curry

– 10 g di burro

– 1 cucchiaino di curry

– 50 ml di latte

Procedimento

Iniziate dal ripieno dei medaglioni. Lessate il baccalà insieme alla patata. Una volta cotti, aggiustate di sale e pepe e schiacciate con i rebbi di una forchetta. Ora occupatevi della pasta fresca. Impastate la farina, insieme all’uovo, una volta ottenuto un panetto sodo e liscio, copritelo con pellicola e lasciatelo riposare qualche minuto in frigo. Fate imbiondire uno spicchio d’aglio in padella con dell’olio extravergine d’oliva e fate saltare i funghi lasciandoli cuocere a fuoco medio per 15 min. Mentre i funghi cuociono, preparate la spuma al parmigiano. Fate sciogliere, in una padella antiaderente, il burro insieme al latte ed al parmigiano. Mescolate di tanto in tanto e quando gli ingredienti si saranno amalgamati trasferite il composto in un becher e frullate con un frullatore ad immersione con movimenti dal basso verso l’alto. In questo modo incorporerete aria e renderete il composto spumoso. Preparate la salsa al curry: burro, curry e latte in un pentolino e lasciate sciogliere gli ingredienti. Spegnete il fuoco e lasciate raffreddare. Ora prendete la pasta dal frigo, stendetela ad uno spessore di 2 mm e coppatela con un coppapasta. Adagiate su un disco un cucchiaio di impasto e coprite con un altro disco di pasta. Sigillate i bordi in modo da non far fuoriuscire l’impasto durante la cottura. Bollite i medaglioni per 3-5 min e poi saltatateli in padella con i funghi. È il momento di impiattare!! La spuma di parmigiano sul fondo, i medaglioni, qualche fungo qua e là e la salsina al curry come tocco finale!

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