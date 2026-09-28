Domani la presentazione di “Tina”. La storia di Innocente Casarini, una emiliana prestata al Salento

Martedì 29 settembre alle ore 18.30 a Lecce, presso la sala del Teatro dell’ex Convitto Palmieri, in piazzetta Carducci, ancora un’ulteriore occasione per celebrare gli ottant’anni della Repubblica Italiana, con un evento significativo ed importante: la presentazione, tra memoria e ricordo, del libro di Laura Giannoccolo Tina. La storia di Innocente Casarini una emiliana prestata al Salento, Kappa Vu edizioni, 2025.

L’incontro promosso dal Centro Culturale tò Kalòn di Martano e dalla Società di Storia Patria Sezione di Lecce, con il patrocinio della Provincia di Lecce, del Comune di Martano e dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia sezione di Lecce, intende celebrare la figura della partigiana Innocente Casarini, detta “Tina”, staffetta durante la Resistenza in Emilia e combattente per la libertà e la giustizia sociale nell’immediato dopoguerra nel Salento, dove si era trasferita con il marito, il partigiano martanese Gianni Giannoccolo.

Dirigente del Partito Comunista Italiano, sindacalista e cittadina attiva nell’UDI, Unione Donne Italiane, Tina fu attenta alla difesa dei diritti della classe operaia e contadina del Salento che, in quegli anni, prendeva sempre più coscienza di sé, con grandi lotte di rivendicazione ed emancipazione civile e sociale.

In duecento pagine di narrazioni, testimonianze, documenti d’archivio, lettere e fotografie, Laura Giannoccolo ci consegna un bellissimo libro di storia e di memoria, un libro pensato in dialogo con il più giovane fratello Renzo e in piena aderenza ai criteri della storiografia dei documenti e della storia orale: in definitiva un libro che colpisce per la competenza critica e la capacità di definire contesti e situazioni con profondità di riflessioni e linearità espositiva.

I saluti istituzionali all’evento saranno portati dal Presidente della Provincia di Lecce, e Sindaco di Martano, dr. Fabio Tarantino e dal Presidente dell’ANPI di Lecce sen. Dr. Alberto Maritati. Interverranno: il Prof. Mario Spedicato, Università del Salento e Presidente Società di Storia Patria-Lecce, il Prof. Salvatore Coppola, storico, il Prof Maurizio Nocera, antropologo e scrittore, il Prof. Paolo Protopapa, filosofo. Condurrà l’incontro la Prof. Anna Stomeo, Società di Storia Patria Lecce.