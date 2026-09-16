Il direttore marittimo della Puglia e della Basilicata ionica incontra il personale e le istituzioni di Gallipoli e Porto Cesareo

Gallipoli – Il Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata ionica, Ammiraglio Donato De Carolis, ha fatto visita nella giornata di martedì 16 settembre al personale e agli Uﬃci del Compartimento marittimo di Gallipoli e alle locali realtà istituzionali e territoriali.

Nel corso della visita, l’Ammiraglio De Carolis, accompagnato dal Capo del Compartimento marittimo di Gallipoli, Capitano di Vascello Pierpaolo Pallotti , ha incontrato il personale militare e civile della Guardia Costiera di Gallipoli e di Porto Cesareo nonché una rappresentanza degli uﬃci marittimi di Otranto e Santa Maria di Leuca.

Nel rivolgere il proprio saluto al personale, l’Alta Autorità militare ha espresso parole di gratitudine e apprezzamento per l’atti vità quotidianamente svolta a tutela del territorio, con particolare riferimento alla difesa dell’ambiente marino e alla salvaguardia della vita umana in mare. «Quanto fatto – ha sottolineato l’Ammiraglio De Carolis – non è soltanto un compito istituzionale, ma un modo concreto per servir la gente ed il mare».

La visita ha rappresentato anche un’importante occasione di confronto con le istituzioni locali. L’Ammiraglio De Carolis ha, infatti , incontrato i Sindaci di Gallipoli e Porto Cesareo e i vertici dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, approfondendo tematiche legate alla tutela dell’ambiente marino, alla sicurezza in mare e alla collaborazione tra Guardia Costiera, amministrazioni locali e realtà del territorio.

Particolarmente signiﬁcativo nel corso dell’incontro è stato il momento dedicato al 1° Luogotenente Raﬀaele Faggiano, al quale, in occasione della visita, è stato rivolto il saluto della Guardia Costiera al termine di un lungo e intenso periodo di servizio.

L’occasione, infatti, è stata propizia per dare il giusto riconoscimento alla carriera al Sottuﬃciale che, nel corso dei suoi 42 anni di servizio, ha ricoperto importanti incarichi prevalentemente a bordo delle motovedette del Corpo, operando anche in scenari operativi complessi e contribuendo a numerose attività di soccorso e salvataggio di vite umane, tra cui quelle svolte nel delicato teatro operativo di Lampedusa.

Un percorso professionale caratterizzato da impegno, senso del dovere e spirito di servizio, che oggi giunge al termine con il collocamento in pensione.

A Raﬀaele Faggiano sono stati rivolti i sentimenti di gratitudine della Guardia Costiera per il servizio prestato e gli auguri per il nuovo percorso che lo attende, con la consapevolezza di aver contribuito, per tanti anni, alla missione del Corpo al servizio della collettività e del mare.