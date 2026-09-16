Organo e fisarmonica, un’unica meraviglia “Bach Once More” e il respiro del Barocco

PUGLIA – Un incontro tra strumenti, epoche e sensibilità musicali d’età barocca nel nome di Johann Sebastian Bach e Bernardo Pasquini, grande maestro italiano dell’organo e del clavicembalo. È «Bach Once More», il progetto concertistico che vedrà protagonisti Francesco Palazzo alla fisarmonica e Gilberto Scordari all’organo, nell’ambito dell’N&B Mareterra Festival, diretto dallo stesso Scordari. Tre serate in altrettanti luoghi di culto della Puglia, per un itinerario musicale che attraversa il territorio e restituisce nuova vitalità a pagine fondamentali del repertorio dei Sei-Settecento, in un dialogo originale tra la ricchezza timbrica della fisarmonica e la solennità dell’organo. I concerti, realizzati con i contributi del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e della Fondazione Puglia, si terranno a ingresso libero il 18 settembre, alle ore 20, nella chiesa di San Carlo Borromeo a Bari, il 19 settembre, alle ore 19.45, nella Chiesa di San Giovanni Paolo II a Fasano, e il 21 settembre, alle ore 20.30, nella Chiesa di Santa Maria della Grazia a Lecce.

Il programma propone un raffinato percorso attraverso alcune delle pagine più celebri e significative del Kantor di Lipsia accostate alle composizioni di Bernardo Pasquini, figura di rilievo della tradizione tastieristica italiana. Un itinerario che si apre con la Fantasia in do minore BWV 562 di Bach all’organo e la Toccata del secondo tono di Pasquini alla fisarmonica, per proseguire con la Chaconne BWV 1179, recentemente attribuita a Bach, affidata all’interpretazione organistica di Gilberto Scordari.

L’impaginato comprende inoltre il Preludio in si minore BWV 869, il Preludio e fuga in mi minore BWV 533 e la celebre Toccata e fuga in re minore BWV 565 di Bach eseguite alla fisarmonica, mentre la Toccata del quinto tono, il Ricercare in re e il Ricercare del secondo tono di Pasquini si ascolteranno all’organo.

L’alternanza dei due musicisti, ciascuno impegnato in un repertorio solistico, condurrà progressivamente verso il momento conclusivo a due, in un intreccio di dialoghi, contrappunti e affinità timbriche. A suggellare il concerto sarà, infatti, il Concerto per due clavicembali in fa minore BWV 1056 di Bach, eseguito da Palazzo e Scordari insieme, in una trascrizione per fisarmonica e organo che offrirà una prospettiva sonora originale sulla scrittura concertante bachiana.

Docente di Fisarmonica al Conservatorio Piccinni di Bari, Francesco Palazzo è considerato un interprete e compositore di prestigio internazionale. La sua attività concertistica lo ha portato a esibirsi in Europa, Asia, Africa e negli Stati Uniti, sia come solista sia in formazioni cameristiche e orchestrali. Particolarmente significativa è la sua ricerca sulle possibilità espressive della fisarmonica, per la quale ha progettato uno strumento da concerto dalle speciali caratteristiche timbriche. Accanto all’attività didattica e concertistica, si dedica alla composizione, alla revisione e alla pubblicazione di opere per fisarmonica, contribuendo alla valorizzazione e all’ampliamento del repertorio dello strumento.

A sua volta Gilberto Scordari, docente di Armonia e Analisi al Conservatorio Palestrina di Cagliari, è organista, compositore e studioso, attivo in ambito solistico e nella direzione e collaborazione con importanti ensemble vocali e strumentali. La sua esperienza artistica si è sviluppata in Italia e all’estero, attraverso concerti e progetti dedicati anche alla musica antica. La ricerca musicologica e l’interesse per il patrimonio musicale si affiancano alla sua attività compositiva: recentemente ha pubblicato un proprio completamento della Fuga incompleta BWV 562 di Bach ed è impegnato nella ricostruzione di un’opera incompleta di Carlo Gesualdo.