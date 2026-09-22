L’almanacco di oggi 22 settembre

Il Santo del giorno: San Maurizio. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Te S. Matteu, lu primu turdu è meu. Significato: Ogni cacciatore, per questo giorno spera di abbattere o di vedere il primo tordo nel feudo.
– Sono nati in questo giorno
1958 Andrea Bocelli
1958 Max Venegoni
1976 Ronaldo Luiz Nazario de Lima
– Proverbio
Chi fa alle capate col muro, i corni sono suoi
– Accadde oggi
1949 l’Unione Sovietica effettua il primo test sulla bomba atomica, con esplosione
– Scoperte
1996 Annunciata la scoperta del più grande dinosauro carnivoro