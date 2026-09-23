Settimana della Mobilità a Lecce, Matteo Gnoni (MIND) : “cosa resta quando l’evento si conclude?”

LECCE – Si è conclusa la Settimana Europea della Mobilità, “un appuntamento che ha visto la città di Lecce protagonista di numerose iniziative dai Pedibus all’educazione stradale, fino al teatro a bordo dei bus, alla mobilità condivisa e alle pedalate cittadine, con il coinvolgimento di undici realtà del territorio a fianco del Comune” afferma Gnoni.

Un impegno diffuso che merita di essere riconosciuto, ma che lascia aperti interrogativi cruciali sull’efficacia a lungo termine e sulle scelte strategiche dell’amministrazione. A tracciare un bilancio critico ma costruttivo è Matteo Gnoni, Referente del movimento MIND per Innovazione, Mobilità e Intelligenza Artificiale.

I nodi critici: comunicazione e mancata adesione agli standard europei

“Il primo ostacolo al successo dell’iniziativa ha riguardato i tempi di promozione. Presentare il programma con soli due giorni di anticipo rispetto all’avvio del 16 settembre ha trasformato quella che doveva essere una campagna di ingaggio dei cittadini in una semplice comunicazione istituzionale. Per modificare le abitudini quotidiane serve il tempo di pianificare l’alternativa” sostiene Gnoni.

“A differenza del 2025 – quando vennero previste la chiusura al traffico del centro storico e quattro ore di bus gratuiti – quest’anno sono mancati sia la Giornata senz’auto del 22 settembre sia la gratuità del trasporto pubblico. Un’assenza non secondaria: per ottenere la qualifica europea di Golden Participant e concorrere agli EUROPEANMOBILITYWEEK Awards, le linee guida richiedono contestualmente attività di sensibilizzazione, una misura permanente e la Giornata senz’auto.

Restano inoltre in sospeso due importanti interventi strutturali previsti nel programma: l’inaugurazione della velostazione e l’immissione in servizio dei nuovi bus elettrici, entrambi rinviati a data da destinarsi” osserva il referente di MIND.

“In tema di mobilità intelligente, il giudizio resta sospeso in attesa di evidenze concrete. La sperimentazione avviata su quattro incroci cittadini tramite 13 telecamere-sensore per l’ottimizzazione dei tempi semaforici è un passo interessante, ma i dati attesi durante la settimana non risultano ancora reperibili sui canali istituzionali. Si attendono i report ufficiali su tempi di attesa e code per valutare il reale impatto della tecnologia sulla viabilità locale” rilancia Gnoni.

“Il punto non è essere contro l’automobile, ma costruire alternative concrete per consentire ai cittadini di scegliere come spostarsi”, conclude Matteo Gnoni. “L’assessorato ha definito questa edizione un punto di svolta, ma la portata di un cambiamento si misura da ciò che resta sul campo il giorno dopo”.