L’almanacco di oggi 25 settembre

Il Santo del giorno: Santa Aurelia. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Monti cu monti nò si contrunu mai, omu cu omu, ci nò osci, crai. Significato: Monti con monti non si incontrono mai, uomini con uomini, se non oggi, domani.
– Sono nati in questo giorno
1944 Michael Douglas
1955 Zucchero
1968 Will Smith
1969 Catherine Zeta-Jones
– Proverbio
Chi non ha poveri o matti nel parentado, o di tuono o di lampo deve esser nato
– Accadde oggi
1493 Cristoforo Colombo per il suo secondo viaggio a Ovest salpa dalla Spagna con 17 navi
– Scoperte
1088 Primo orologio meccanico