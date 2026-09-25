La ricetta del giorno: Pesce spada ai ferri

Ingredienti per 4 persone:
4 tranci di pesce spada
olio extravergine d’oliva q.b.
1 limone
Sale q.b.
pepe nero q.b.
prezzemolo q.b.
Procedimento
Cucinare i tranci su una griglia girandoli una sola volta. A cottura ultimata condire con sale, pepe nero, un goccio di limone e un filo d’olio extra vergine d’oliva a crudo. Decorare con un ciuffetto di prezzemolo.
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