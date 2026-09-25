Dream Volley Nardò si presenta alla città e si prepara allo storico esordio in B1

NARDÒ (Lecce) – Nella suggestiva ed evocativa cornice della scalinata del Castello Acquaviva, nel cuore pulsante della città, si è svolta la serata di presentazione ufficiale della Dream Volley Nardò. Un evento partecipato e sentito per celebrare un traguardo storico: la prima stagione del club nel campionato di Serie B1 femminile di Pallavolo.

Con la sapiente conduzione di Giuseppe Ienuso, sul palco si sono avvicendati i vertici dirigenziali, le autorità civili e politiche, lo staff tecnico e l’intero roster che difenderà i colori granata nella prestigiosa serie nazionale.

A testimoniare la vicinanza delle istituzioni ad una realtà in forte crescita sono intervenuti il Vicesindaco Maria Grazia Sodero, il Presidente del Consiglio Comunale con delega allo Sport Antonio Tondo e il Vice Presidente della Regione Puglia (assessore allo Sport e Welfare) Cristian Casili. Tutti hanno sottolineato come la Serie B1 rappresenti un patrimonio sportivo e sociale per l’intera comunità, oltre che una straordinaria occasione di sviluppo per il territorio.

Particolarmente emozionante è stata la presentazione del Trofeo di vincitrice del campionato di B2 conquistato dalla Dream Volley nella passata stagione, che il capitano Martina Gorgoni e la vice Siria Tarantino hanno consegnato idealmente ai tifosi ed appassionati presenti.

Caratterizzata da un organico giovanissimo, la rosa allestita quest’anno dal DS Gianni Dell’Anna, a disposizione dello staff tecnico guidato da Mister Fabio Saccomanno, è un mix strategico di conferme chiave e new entry di prospettiva: un gruppo giovanissimo pronto ad affrontare a testa alta la nuova categoria.

Per stare al passo con un campionato di altissima caratura, la società ha intrapreso un importante percorso di professionalizzazione, strutturandosi al suo interno con figure tecniche di alto profilo, un rinnovato Ufficio Comunicazione e un sempre più motivato gruppo di volontari. Un progetto solido che ha raccolto l’adesione di numerosi sponsor e imprenditori locali, felici di abbinare il proprio marchio a un’iniziativa ad alto impatto sociale.

Manca ormai pochissimo al primo fischio d’inizio: il campionato della Dream Volley Nardò prenderà il via sabato 17 ottobre con la trasferta sul campo di Jesi.

La società rinnova l’invito a tutti gli sportivi, tifosi e appassionati neretini a sostenere la squadra sottoscrivendo la tessera di abbonamento, attiva e disponibile fino al giorno dell’esordio.