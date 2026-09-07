Era in lista d’attesa per rimuovere calcoli alla colecisti, ma la chiamata arriva quando è già morto

GALLIPOLI (Lecce) – Era in lista d’attesa per un intervento finalizzato alla rimozione di alcuni calcoli alla colecisti ma la chiamata per l’operazione arriva quando ormai è troppo tardi: nelle stesse ore in cui i familiari della vittima preparavano il suo funerale. Emergono ulteriori sconcertanti dettagli dietro il caso di presunta malasanità – raccontato dal Corriere Salentino – culminato nella prematura scomparsa di Andrea Baldari, dipendente di un supermercato a Gallipoli morto a soli 49 anni il 18 agosto scorso: giorno in cui – come conferma l’avvocata Speranza Faenza, legale della famiglia “è arrivata dall’ospedale la chiamata per l’intervento alla colecisti, dopo un anno di attesa, mentre i familiari programmavano le esequie”.

Sull’intera vicenda è stata aperta un’indagine dalla pm della procura di Lecce Simona Rizzo. Per il momento il fascicolo risulta a carico di ignoti ma, a breve, potrebbero scattare le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Dal contenuto riportato in denuncia messa nera su bianco dalla ex moglie e dal figlio dell’uomo, Baldari era stato ricoverato nell’ottobre 2025 per forti dolori addominali nel reparto di Chirurgia dell’ospedale di Gallipoli. Dopo una serie di accertamenti che si sono protratti per una quarantina di giorni, i medici avevano stilato la diagnosi: calcoli alla colecisti per i quali “occorreva un intervento chirurgico a data da destinarsi perché doveva essere inserito in lista d’attesa per l’operazione”.

Il 17 agosto scorso, però, l’uomo, dopo aver concluso il suo turno di lavoro, un forte dolore alla gamba e al piede mentre è in macchina. All’arrivo dei soccorritori, Baldari viene caricato su un’ambulanza. Dopo qualche minuto il medico presente a bordo del mezzo del 118 avrebbe comunicato ai parenti che l’uomo aveva una grave crisi depressiva. A quel punto si provvede al trasporto dell’uomo all’ospedale di Casarano dove Baldari viene sottoposto a una Tac.

La diagnosi è un’altra. E ben più grave: peritonite emorragica. L’uomo viene intubato ma la mattina dopo il suo cuore cessa di battere. E ora i suoi familiari invocano giustizia. “Non è possibile – dicono per bocca del proprio legale – che si possa morire con simili tempistiche: se i medici avessero eseguito la colecistectomia, forse, ora non staremmo piangendo il nostro caro”.