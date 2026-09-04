Da Cutrofiano al comando di Molfetta: Maria Lucia Colì, Capitano di Fregata, alla guida della Capitaneria di porto

MOLFETTA – Dal Salento all’Adriatico, con le stellette e il grado di Capitano di Fregata. È Maria Lucia Colì, originaria di Cutrofiano, il nuovo comandante della Capitaneria di porto di Molfetta, chiamata a raccogliere il testimone dal Capitano di Fregata Raffaele Muscariello.

Il passaggio di consegne si svolge oggi, venerdì 4 settembre, alle 10.30, sul piazzale antistante la sede della Capitaneria. Una cerimonia solenne che sancisce formalmente il trasferimento delle responsabilità operative e istituzionali al nuovo comandante, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e dei rappresentanti della comunità marittima. (quindici-molfetta.it)

Per Cutrofiano è una giornata di particolare orgoglio. Una propria concittadina raggiunge infatti un incarico di grande rilievo, alla guida di un presidio dello Stato che rappresenta un punto di riferimento essenziale per la sicurezza del mare e delle coste pugliesi.

Un comando di grande prestigio

Quella affidata al Capitano di Fregata Colì è una responsabilità tutt’altro che ordinaria. La Capitaneria di porto di Molfetta, quale sede del Compartimento marittimo, svolge funzioni fondamentali per la sicurezza della navigazione, la tutela dell’ambiente marino, la vigilanza sulle attività portuali e sulla pesca, oltre che per le operazioni di ricerca e soccorso in mare.

Un presidio che opera quotidianamente a tutela di un territorio profondamente legato al mare e che rappresenta un’autentica articolazione dello Stato sul fronte della sicurezza marittima.

Il comando di Molfetta significa dunque assumere la responsabilità di un territorio nel quale convivono attività portuali, pesca, navigazione, tutela ambientale e interessi economici legati al mare. Un incarico che richiede autorevolezza, esperienza, capacità di coordinamento e una costante presenza sul territorio.

Una carriera al servizio del mare

Maria Lucia Colì arriva a questo importante appuntamento con un percorso professionale maturato all’interno della Guardia Costiera.

Già nel 2016, con il grado di Tenente di Vascello, aveva assunto il comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto, diventando la prima donna a ricoprire quell’incarico. Nel corso della sua carriera ha inoltre svolto periodi di imbarco sulla nave scuola Amerigo Vespucci, sulla nave anfibia San Giusto, su diversi pattugliatori della Guardia Costiera, sulla nave da ricerca Universitatis e sulla petroliera Fresia. Ha prestato servizio anche presso le Capitanerie di porto di Vibo Valentia e Termoli, ricoprendo incarichi legati al demanio, all’ambiente, al contenzioso, alla sicurezza della navigazione e alla sicurezza portuale. (gazzettinonline.it)

Un curriculum costruito sul campo, dunque, tra navigazione, sicurezza e responsabilità operative, che oggi trova una nuova e prestigiosa consacrazione con l’arrivo al vertice della Capitaneria di Molfetta.

L’orgoglio di una terra

La notizia assume un significato particolare anche per la comunità di Cutrofiano. Il Comune salentino indica Maria Lucia Colì come originaria di Cutrofiano; negli anni ha inoltre ricoperto incarichi nell’amministrazione cittadina. (comune.cutrofiano.le.it)

È il racconto di una professionista salentina che, attraverso una lunga esperienza nella Guardia Costiera, arriva oggi a guidare un importante presidio marittimo della Puglia.

Da Cutrofiano a Molfetta, dal cuore del Salento alla costa adriatica: un percorso che porta una donna salentina al comando di uomini e mezzi impegnati ogni giorno a garantire sicurezza, legalità e tutela del mare.

Un incarico prestigioso, dunque, ma anche una nuova sfida. E per Cutrofiano, un motivo in più per guardare con orgoglio a una propria concittadina chiamata a servire lo Stato da una delle posizioni di maggiore responsabilità nel sistema della Guardia Costiera pugliese.

SUNTO TRASCRIZIONE

Nel suo intervento, la nuova comandante esprime emozione e consapevolezza per la responsabilità dell’incarico assunto alla guida della Capitaneria di Porto di Molfetta. Ringrazia il comandante uscente per il lavoro svolto e manifesta la volontà di proseguire nel segno della continuità istituzionale.

Particolare attenzione viene rivolta al personale della Capitaneria, il cui contributo, fondato su professionalità, collaborazione e senso del dovere, viene indicato come essenziale per il buon funzionamento dell’istituzione.

La comandante richiama quindi le principali funzioni della Capitaneria, dalla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare alla tutela dell’ambiente, alla vigilanza sulle attività portuali e alla salvaguardia della legalità. Sottolinea, inoltre, l’importanza della collaborazione con le istituzioni e con gli operatori del territorio.

Il discorso si conclude con l’impegno a svolgere il nuovo incarico con dedizione, spirito di servizio e attenzione alle esigenze della comunità, affinché la Capitaneria continui a rappresentare un punto di riferimento per il territorio.