Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’intero abitato di Vignacastrisi

ORTELLE (Lecce) – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Vignacastrisi del Comune di Ortelle (LE). I lavori riguardano la manutenzione straordinaria per la sostituzione di alcuni nodi idrici previsti nell’appalto di Risanamento Reti 4.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 09 settembre 2026 nell’ intero abitato di Vignacastrisi del Comune di Ortelle (LE).
La sospensione avrà la durata di 8.00 ore, a partire dalle ore 8.00 con ripristino alle ore 16.00.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
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