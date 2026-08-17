Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato del Comune di Poggiardo

POGGIARDO (Lecce) – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Poggiardo (LE). I lavori riguardano l’installazione di nuove opere acquedottistiche.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il giorno 20 agosto 2026 nell’abitato di Poggiardo (LE), in via G. M. Laggetto, via Aldo Moro, via Sciesa, via Sardegna, via Bachelet, via Casicalvi e via Nazario Sauro.
La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 8:00 con ripristino alle ore 16:00.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
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