Uva da tavola, Paolicelli: “Più valore alle nostre produzioni attraverso filiera, qualità e nuovi mercati”

L’uva da tavola è una delle grandi eccellenze produttive della Puglia, ma oggi si trova davanti a una questione che riguarda l’intera filiera, ovvero come fare in modo che il valore di una produzione di qualità venga riconosciuto anche alle imprese che la realizzano. È partendo da questa esigenza che l’assessore regionale all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale, Francesco Paolicelli, ha convocato in Assessorato le organizzazioni di rappresentanza delle imprese ortofrutticole pugliesi, con le quali è stata condivisa una prima agenda di lavoro sulle principali criticità del comparto.

La Puglia è il principale polo produttivo italiano dell’uva da tavola, con oltre 23 mila ettari coltivati, concentrati soprattutto nel Barese, nell’area ionico-tarantino e nella provincia BAT. Una filiera che ha sviluppato negli anni competenze, specializzazione e capacità di innovazione, con una crescente presenza delle varietà senza semi e una forte vocazione all’esportazione. Il peso economico del comparto è rilevante anche per l’ortofrutta regionale e coinvolge un indotto occupazionale e produttivo di grande importanza per il territorio.

Proprio questa forza rende ancora più urgente affrontare le difficoltà che oggi incidono sulla redditività delle aziende. La riduzione del potere d’acquisto delle famiglie ha contribuito a frenare i consumi, mentre le tensioni internazionali e la chiusura o la difficoltà di accesso ad alcuni mercati hanno reso più complesso collocare le produzioni. A questo si aggiunge una formazione del prezzo lungo la filiera che, in alcuni casi, determina una distanza significativa tra il valore riconosciuto all’origine e quello pagato dal consumatore finale.

“Abbiamo condiviso con le organizzazioni di rappresentanza una direzione precisa: lavorare perché la qualità delle nostre produzioni si traduca in maggiore valore per le aziende agricole. Questo significa rafforzare gli accordi di filiera e la programmazione, conoscere meglio la nostra base produttiva attraverso un catasto varietale, sostenere una promozione più efficace e coordinata, valorizzare le produzioni di qualità e aprire nuovi sbocchi commerciali. Su questi obiettivi la Regione continuerà a lavorare insieme alle rappresentanze del comparto, perché solo una filiera più organizzata può affrontare con maggiore forza le difficoltà del mercato”, dichiara l’assessore Paolicelli.

Accordi di filiera e programmazione sono tra i punti sui quali è emersa una particolare convergenza. La Regione già riconosce agli accordi di filiera un ruolo premiale nei bandi rivolti agli investimenti produttivi e intende valorizzare ulteriormente questo strumento, perché una produzione programmata e rapporti più strutturati tra i diversi attori della filiera possono contribuire a ridurre gli squilibri tra offerta e domanda e a distribuire in maniera più equilibrata il valore.

In questa prospettiva sarà avviata anche una ricognizione degli strumenti di sostegno e dei bandi regionali attualmente attivi, per verificarne la coerenza con le esigenze del comparto. Se in determinate fasi produttive si determinano eccedenze rispetto alla capacità di assorbimento del mercato, infatti, diventa necessario disporre di una lettura più puntuale della produzione e di strumenti che aiutino a ricondurre l’offerta alle effettive dinamiche della domanda.

Un secondo fronte riguarda promozione e comunicazione. La Regione ha condiviso con l’Associazione Produttori Esportatori Ortofrutticoli (APEO) la disponibilità a ospitare in Assessorato le 22 Organizzazioni di produttori presenti in Puglia che commercializzano l’uva da tavola, con l’obiettivo di costruire con loro una proposta coordinata di comunicazione e valorizzazione dell’ortofrutta pugliese e, in particolare, dell’uva da tavola.

Una maggiore conoscenza della base produttiva è inoltre indispensabile per migliorare la programmazione. Per questo si è convenuto di attivare le verifiche tecniche per l’attivazione di un catasto varietale dell’uva da tavola, uno strumento che permetterebbe di disporre di un quadro aggiornato delle superfici, delle varietà coltivate e della loro distribuzione territoriale. Una banca dati di questo tipo consentirebbe di leggere con maggiore precisione l’evoluzione della produzione e di orientare le future scelte del comparto, anche rispetto al rinnovo varietale e alla domanda dei mercati.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla ricerca di nuovi sbocchi commerciali. La forte vocazione all’export dell’uva pugliese dimostra che esiste una domanda internazionale per le produzioni regionali, ma occorre ampliare la platea dei Paesi raggiungibili e ridurre la dipendenza dai mercati maggiormente consolidati. In questo senso, anche la disponibilità di collegamenti cargo rappresenta un’opportunità concreta. Per prodotti deperibili come l’ortofrutta, poter raggiungere rapidamente mercati lontani può incidere sulla competitività delle imprese, sulla capacità di rispettare i tempi commerciali e sull’accesso a nuove destinazioni.

La qualità rappresenta, infine, una delle leve principali sulle quali costruire una maggiore valorizzazione economica delle produzioni pugliesi. Per questo al prossimo tavolo sarà coinvolto anche il Consorzio dell’IGP Uva di Puglia, così da integrare sempre più tutela, riconoscibilità del prodotto, promozione e presenza sui mercati.