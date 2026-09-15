Spaccatura in giunta a Cavallino, Manno: “Le mie legittime ambizioni, come quelle del sindaco che punta al terzo mandato”

CAVALLINO – Non si arresta la polemica dopo le dimissioni dell’ex vicesindaca Maria Pamela Manno. L’ex numero due risponde in maniera piccata al sindaco Bruno Ciccarese Gorgoni:

“La nota con cui il Sindaco commenta le mie dimissioni merita risposte chiare – spiega – Non per alimentare polemiche di palazzo, ma per rispetto verso chi ha creduto in me e verso la verità.

Lealtà non è obbedienza cieca. In dieci anni ho garantito lealtà istituzionale e massimo impegno. Il Sindaco non confonda questo con la sottomissione. Di fronte a una gestione sempre più accentratrice, dove ogni confronto è stato soffocato e ogni proposta innovativa bloccata, continuare a dire «sì» sarebbe diventato complicità. Ho detto basta per non fare la comparsa nell’amministrazione di un solo uomo al comando.

Sostenere che io non abbia mai avanzato idee alternative è falso. Ho portato visione e perplessità nelle sedi opportune, scontrandomi sempre con un muro e con chi non tollera il dissenso né la crescita di figure trasparenti. Per questo Sindaco, ogni idea diversa non è una risorsa, ma un intralcio.

Respingo inoltre con fermezza le illazioni sulle mie presunte «inconfessate ambizioni». Se avessi cercato la comodità, sarei rimasta a fare la Vicesindaca fino a fine mandato. Ho scelto, invece, la strada più difficile: dimettermi e rinunciare al ruolo.

L’accusa di voler correre per la carica di Sindaco è un’argomentazione fragile e paradossale. L’ambizione amministrativa, se sana, trasparente e al servizio della comunità, è un diritto democratico di chiunque metta la faccia per il proprio paese. È ridicolo che questa critica arrivi proprio da chi, dopo ben due mandati, sfrutta il cavillo della nuova legge per ripresentarsi per la terza volta. Se l’aspirazione a guidare il comune è legittima per lui dopo dieci anni, perché per un cittadino o un amministratore dovrebbe diventare una colpa?

Il consenso ottenuto in due elezioni non era un assegno in bianco a un uomo solo, ma un impegno solenne verso la comunità. Quando il progetto si è trasformato in una gestione chiusa, staccare la spina è diventato un dovere morale.

Agli elettori dico: il mio impegno non finisce qui. Continuo al vostro fianco, a testa alta e con la libertà di chi risponde solo alla propria coscienza”.