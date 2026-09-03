Lecce, Bleve racconta il suo ritorno a casa

LECCE – Marco Bleve è tornato a vestire i colori del Lecce e l’emozione, come raccontato dal portiere salentino, è stata immediata. Dopo gli anni trascorsi lontano dal club, il rientro al Via del Mare gli ha dato la sensazione di ripartire quasi da dove aveva lasciato: “È stata un’emozione incredibile, come se fosse il primo giorno”.

Bleve ha spiegato di aver continuato a seguire il Lecce anche durante la sua esperienza lontano da casa, mantenendo così un legame forte con la piazza. Ora ritrova uno spogliatoio in parte rinnovato, ma nel quale ha già percepito entusiasmo e valori importanti.

Il portiere arriva inoltre a Lecce con un bagaglio diverso rispetto al passato. L’esperienza maturata alla Carrarese, tra promozione e successive stagioni di salvezza, gli ha permesso di collezionare numerose presenze e di acquisire maggiore consapevolezza. Per questo, oggi si sente pronto ad affrontare le responsabilità che comporta giocare in una piazza come quella giallorossa.

“Non voglio più essere il ragazzo che non è pronto”, ha sottolineato Bleve, evidenziando come gli anni vissuti in Serie B abbiano contribuito alla sua crescita. Il ritorno a casa, dunque, non rappresenta soltanto un momento emozionante, ma anche una nuova fase della sua carriera, con la volontà di mettere esperienza e maturità al servizio del Lecce.