L’I.T.E. “A. De Viti De Marco” con l’istruzione degli Adulti alla Fiera del Levante

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È con le esperienze di successo nel campo dell’Istruzione per Adulti (ex Corso serale), che l’I.T.E. “A. De. Viti De Marco” di Casarano è intervenuto presso la Fiera del Levante di Bari.

L’efficacia del modello formativo, che consente ad un numero sempre crescente di studenti e studentesse in età adulta di conseguire il diploma, è rientrata tra le buone pratiche presentate in data 21 settembre 2026 nella sessione “La scuola come presidio civico e motore di Comunità“ del prestigioso evento regionale. L’intervento si è collocato nella giornata dedicata proprio alle Scuole che, operando in modo attivo e proficuo sul Territorio, diventano motori di intere Comunità.

«Da Didacta alla Fiera del Levante, le nostre strategie didattico-metodologiche, studiate per accompagnare al meglio gli stili cognitivi ed i bisogni formativi della popolazione adulta, hanno sollecitato vivo interesse pedagogico. Interesse che – precisa la Dirigente scolastica Rosaria De Marini – trova immediato riscontro nel numero sempre crescente di adulti che si affidano all’ I.T.E. “A. De Viti De Marco” per proseguire gli studi e, conseguendo il Diploma, migliorare le proprie carriere lavorative, reinserirsi nel mondo occupazionale o anche solo coronare un sogno a lungo rimasto nel cassetto».

Una Scuola, insomma, che segue i propri discenti anche nell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.