Carmiano e Magliano ricordano gli Internati Militari Italiani: il sindaco invita alla memoria dinanzi alle Pietre d’Inciampo

Anche Carmiano e Magliano hanno reso omaggio, in occasione della Giornata degli Internati Militari Italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale, che si celebra ogni anno il 19 settembre, agli oltre 600mila soldati che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, scelsero di non piegarsi al nazifascismo. Un rifiuto che costò a molti di loro la fame, la deportazione, i lavori forzati e, in troppi casi, la morte nei lager tedeschi.

A ricordarlo è stato il sindaco Giovanni Erroi, che in un lungo messaggio affidato ai social ha voluto sottolineare come quella scelta abbia posto “le basi della nostra democrazia”.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha richiamato l’attenzione sui concittadini carmianesi e maglianesi che presero parte a quella pagina di storia: furono otto i cittadini di Carmiano internati nei lager nazisti, “ragazzi partiti dalle nostre piazze, dai nostri campi, che portavano nel cuore il sole del nostro Salento mentre affrontavano il gelo della prigionia”.

Un passaggio che lega la memoria nazionale a quella locale, restituendo un volto e un’identità a numeri che, come ha scritto lo stesso sindaco, “erano padri, figli, fratelli”.

Centrale, nel messaggio di Erroi, il riferimento alle Pietre d’Inciampo disseminate nel territorio comunale, definite un presidio quotidiano della memoria: “Non servono solo a decorare, servono a farci inciampare con il pensiero. Ci costringono a fermarci, a chinarci, un atto di rispetto involontario, per leggere un nome, una data di nascita, un luogo di morte”. Proprio davanti a quei piccoli tasselli d’ottone, il sindaco ha invitato la cittadinanza a sostare, in un gesto semplice ma carico di significato.

Il messaggio si chiude con un pensiero rivolto a chi è tornato “portando dentro ferite invisibili” e a chi è rimasto per sempre in terra straniera, e con un monito che il sindaco affida alla comunità: “una comunità senza memoria è come un albero senza radici: fragile, esposto al vento dell’indifferenza”.

Parole che confermano l’attenzione dell’amministrazione comunale verso una ricorrenza ancora poco conosciuta, ma che rappresenta un tassello importante della storia collettiva del Paese.