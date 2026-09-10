Nuova revisione Cochrane: le sigarette elettroniche aiutano a smettere di fumare più dei cerotti alla nicotina

Chi vuole smettere di fumare, prima o poi si trova davanti a una domanda: la sigaretta elettronica aiuta davvero o rappresenta un nuovo rischio? Le opinioni in merito non mancano, i dati solidi molto meno. Per questo merita attenzione la nuova versione di una delle revisioni più importanti sul tema: il 26 agosto 2026 la Cochrane Library ha pubblicato un nuovo aggiornamento della sua revisione «Electronic cigarettes for smoking cessation», aggiornata in modo continuo. Lo studio riunisce 80 studi randomizzati controllati con un totale di 29.861 partecipanti. Il risultato è più netto rispetto agli anni passati, ma anche più sfumato di quanto lascino intendere certi titoli.

Come hanno lavorato i ricercatori Cochrane

Le revisioni Cochrane sono considerate particolarmente affidabili perché non valutano un singolo studio, ma mettono insieme tutti gli studi di qualità disponibili su una determinata domanda. Sono stati inclusi soltanto studi in cui i fumatori venivano assegnati in modo casuale a una sigaretta elettronica oppure a un gruppo di confronto, per esempio cerotti e gomme alla nicotina, semplice supporto comportamentale o nessun aiuto. Il tipo di sigaretta elettronica utilizzato variava da studio a studio: molte ricerche meno recenti impiegavano modelli a penna o sistemi con serbatoio, mentre oggi nella vita di tutti i giorni sono diffusi i sistemi pod compatti e ricaricabili come gli Elfbar Pods. Dopo una modifica metodologica dell’autunno 2025, gli studi senza gruppo di confronto non vengono più considerati: per questo il numero complessivo di studi è leggermente inferiore rispetto alle versioni precedenti.

L’obiettivo principale era verificare quante persone risultassero senza fumo in modo accertato dopo almeno sei mesi e quali effetti indesiderati si fossero manifestati. Non tutti gli studi erano ugualmente solidi: dodici sono stati classificati a basso rischio di distorsione, 41 ad alto rischio e i restanti come incerti. Attraverso il cosiddetto metodo GRADE questa valutazione confluisce nel giudizio complessivo. Ecco perché alcuni risultati sono considerati molto affidabili, altri solo provvisori.

Il risultato principale: la sigaretta elettronica batte cerotti e gomme

Il dato più chiaro riguarda il confronto con la classica terapia sostitutiva della nicotina, cioè cerotti, gomme da masticare o pastiglie. In questo caso i ricercatori giudicano la certezza delle prove alta: chi utilizzava una sigaretta elettronica con nicotina aveva circa il 60 per cento di probabilità in più di smettere di fumare in modo duraturo (rischio relativo 1,61; 11 studi, 4.114 partecipanti). In numeri assoluti significa che, su 100 persone, circa quattro in più sono riuscite a smettere. Sul fronte degli effetti indesiderati non è emersa una differenza chiara tra i gruppi. Un risultato notevole, perché la terapia sostitutiva della nicotina è considerata da decenni un aiuto collaudato ed è disponibile senza ricetta anche nelle farmacie italiane.

Con o senza nicotina, e rispetto a nessun aiuto

Anche rispetto alle sigarette elettroniche senza nicotina, la versione con nicotina ottiene risultati migliori: in termini di calcolo, circa due persone in più su 100 sono rimaste senza fumo (rischio relativo 1,34; 7 studi, 1.918 partecipanti). La certezza di questo dato è considerata moderata. Rispetto al solo supporto comportamentale o all’assenza di qualsiasi aiuto, il vantaggio è ancora maggiore: a seconda della situazione di partenza, da due a sei persone in più su 100 hanno smesso di fumare (rischio relativo 1,75; 11 studi, 7.214 partecipanti). Poiché molti di questi studi presentano debolezze metodologiche, i ricercatori giudicano però questo risultato poco certo.

Effetti indesiderati: cosa si sa sulla sicurezza

Nel complesso degli studi, gli effetti indesiderati gravi sono stati rari. Tra sigarette elettroniche con nicotina e terapia sostitutiva della nicotina i ricercatori non hanno riscontrato differenze rilevanti, così come tra sigarette elettroniche con e senza nicotina. Solo nel confronto con i gruppi che non ricevevano alcun aiuto sono emersi indizi di disturbi lievi un po’ più frequenti tra chi usava la sigaretta elettronica, ma su una base di dati incerta.

Gli autori sottolineano che non ci sono indicazioni di danni gravi a breve termine. Per un giudizio definitivo sugli effetti a lungo termine servono però studi più ampi e di durata maggiore. C’è inoltre un limite importante: sono stati analizzati prodotti regolamentati contenenti nicotina. Dispositivi illegali o liquidi con altre sostanze, come il THC, non rientrano in questi risultati.

Modello a penna, usa e getta o pod: quali dispositivi rappresentano gli studi

Come accennato all’inizio, molti dati provengono da studi condotti con dispositivi di vecchia generazione. I sistemi pod oggi diffusi sono piccoli dispositivi a batteria in cui si inserisce una cartuccia con il liquido. Gli stessi autori fanno notare che le generazioni più recenti di dispositivi, con un rilascio di nicotina diverso, sono rappresentate nei dati solo in misura limitata.

I dispositivi pod compatti come questo sono oggi molto diffusi. Negli studi della revisione Cochrane sono rappresentati solo in parte.

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Nella pratica conviene quindi guardare con attenzione al dispositivo. Le sigarette elettroniche usa e getta vengono smaltite dopo l’uso insieme alla batteria e non lasciano scelta sul liquido né sulla concentrazione di nicotina. Nei sistemi pod ricaricabili, invece, si riempie soltanto la cartuccia con il liquido, mentre il dispositivo a batteria continua a essere utilizzato. Questo produce meno rifiuti e lascia margine per ridurre gradualmente la concentrazione di nicotina. Se una riduzione graduale di questo tipo favorisca ulteriormente l’abbandono del fumo, però, la revisione Cochrane non lo ha esaminato in modo specifico.

La situazione in Italia: regole chiare, autorità prudenti

In Italia le sigarette elettroniche sono legali, ma rigorosamente regolamentate. I liquidi, con o senza nicotina, devono essere registrati presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e sono soggetti a un’apposita imposta di consumo. La vendita ai minori è vietata e, dal 2025, i prodotti contenenti nicotina non possono più essere venduti online, ma soltanto nei negozi specializzati o nelle tabaccherie. Un divieto nazionale dei dispositivi usa e getta, come quello introdotto in Belgio, Francia o Regno Unito, in Italia finora non esiste.

Anche l’atteggiamento delle autorità è diverso: mentre il servizio sanitario britannico NHS incoraggia attivamente i fumatori a passare alla sigaretta elettronica, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) mantiene una posizione decisamente più cauta. Chi cerca aiuto per smettere può rivolgersi ai Centri Antifumo delle ASL, presenti anche nel Salento, oppure al servizio di consulenza telefonica gratuita dell’ISS, il Telefono Verde contro il Fumo (800 554 088).

La scelta di dispositivi e liquidi è ampia. I risultati degli studi si riferiscono esclusivamente a prodotti regolamentati contenenti nicotina.

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Cosa significano i risultati per chi fuma

Per chi vuole smettere, la revisione offre un orientamento chiaro, ma non definitivo. Le sigarette elettroniche con nicotina aiutano, in modo dimostrato, più persone a smettere di fumare rispetto a cerotti e gomme, e a breve termine non emergono indizi di danni gravi alla salute. Resta da chiarire in che cosa si differenzino nel dettaglio i singoli tipi di dispositivo e le diverse concentrazioni di nicotina, e quale sarà il bilancio su molti anni.

Gli esperti sottolineano inoltre che il beneficio per la salute si ottiene soprattutto quando la sigaretta tradizionale viene sostituita del tutto, e non solo affiancata. Chi sta pensando al passaggio farebbe bene a parlarne con il proprio medico di base o con un Centro Antifumo. Trattandosi di una revisione «vivente», i ricercatori esaminano ogni mese i nuovi studi e aggiornano i risultati non appena il quadro delle prove cambia.

Domande frequenti

Quanto sono più efficaci le sigarette elettroniche rispetto a cerotti o gomme alla nicotina?

Secondo la revisione Cochrane, con una sigaretta elettronica con nicotina circa quattro persone in più su 100 riescono a smettere di fumare. I ricercatori giudicano alta la certezza di questo dato.

Secondo lo studio, le sigarette elettroniche sono innocue?

A breve termine non ci sono indicazioni di danni gravi e gli effetti indesiderati gravi sono stati rari in tutti i gruppi. Per valutare gli effetti a lungo termine, però, gli autori chiedono ulteriori studi di durata maggiore.

Dove si possono acquistare le sigarette elettroniche in Italia?

Dal 2025 i prodotti contenenti nicotina si vendono soltanto nei negozi fisici, cioè nei punti vendita specializzati e nelle tabaccherie. Tutti i liquidi devono essere registrati presso l’ADM e la vendita ai minori di 18 anni è vietata.