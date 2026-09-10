La ricetta del giorno: Rigatoni primavera con provola

Ingredienti
300 gr di rigatoni
200 gr di pisellini finissimi
80 gr di prosciutto cotto tagliato a cubetti
50 gr di provola dolce o piccante stagionata
Sale
Olio evo
Pepe
Peperoncino
Procedimento:
In una casseruola versare i pisellini e un filo di olio
Condire con un pizzico di sale;
Cuocere a fuoco lento;
A metà cottura aggiungere il prosciutto cotto tagliato a cubetti;
Cuocere i rigatoni in abbondante acqua salata;
A metà cottura scolare lasciando un dito di acqua;
Unire i pisellini e cuocere fino ad assorbimento dell’acqua;
Grattugiare una parte della provala e amalgamare fino a completo scioglimento;
Aggiungere metà peperoncino tagliato a pezzetti;
Condire con il pepe;
Impiattare;
Grattugiare la restante parte di provola.
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