L’almanacco di oggi 10 settembre

Il Santo del giorno: Santa Pulcheria. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Lu difficile nun bete cu cati a mare, ma cu ti ‘ndiessi. Significato: Difficile non è il cadere in mare, ma uscirne fuori.
– Sono nati in questo giorno
1887 Giovanni Gronchi
1945 Josè Feliciano
1955 Gianina Facio
– Proverbio
I partiti fanno andare gli uomini in galera e le nazioni in rovina
– Accadde oggi
1898 la principessa Elisabetta d’Austria, Sissi, viene uccisa in Svizzera da un anarchico italiano
– Scoperte
1935 Charles Richter stabilisce l’omonima scala dell’intensità, dei terremoti