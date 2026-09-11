Se ne andava in giro con una pistola in auto: scarcerato. “Obbligo di dimora scongiura altri reati”

LECCE – A distanza di cinque mesi trascorsi dietro le sbarre Eminovic Shabani, un uomo di 50 anni, cittadino serbo residente presso il campo sosta “Panareo”, ha lasciato il carcere. La giudice Tea Verderosa ha disposto la sostituzione della misura cautelare detentiva con quella molto più blanda dell’obbligo di dimora nel Comune di Lecce.

Sempre nel corso dell’udienza odierna, l’avvocato difensore Luigi Pennetta, dopo aver concordato la pena con una sentenza di patteggiamento con la pm Francesca Miglietta, ha chiesto un rinvio al fine di rideterminare quanto precedentemente concordato con la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità.

Per la giudice, pur ritenendo persistenti le esigenze cautelari possono ritenersi comunque attenuate per effetto della sottoposizione della misura, per il corretto comportamento processuale e la resipiscenza manifestata. Per scongiurare ulteriori reati la misura dell’obbligo di dimora consente di arginare il ravvisato pericolo di reiterazione. L’uomo venne fermato dai militari della Guardia di finanza: dopo un controllo in auto, all’interno di un doppiofondo ricavato, era stata nascosta una pistola calibro 45 di fabbricazione americana.

L’arma, peraltro, è risultata priva di matricola, completa di caricatore e dodici cartucce pronte all’uso. Al termine delle operazioni, i militari hanno proceduto al sequestro immediato di arma e munizionamento, facendo scattare l’arresto in flagranza per il conducente, addosso al quale sono stati trovati anche 0.5 grammi di hashish e marijuana, probabilmente per uso personale.

L’uomo, accusato di ricettazione e porto in luogo pubblico di arma clandestina, finì così in carcere da dove è uscito in queste ore.