Ricetta del giorno: Ciceri e trie

Ingredienti per 4 persone:
300 gr di ceci biologici
25 gr di bicarbonato di sodio
50 gr di sale grosso
2 peperoncini rossi
1 cipolla rossa
5 foglie di alloro
Olio evo
Sale
Per le “trie”
350 gr di farina
30 gr di sale
Acqua
Procedimento
La notte prima versare i ceci in una coppa capiente, aggiungere 20 gr di sale grosso e il bicarbonato e ricoprire con acqua;
Trascorse almeno 12 ore, sciacquare accuratamente, versare in una pentola e ricoprire con acqua;
Cuocere a fuoco medio;
Quando l’acqua arriva a bollore aggiungere la cipolla tagliata a pezzi, le foglie di alloro e 30 gr di sale grosso;
Su un piano da lavoro formare una fontana con la farina;
Aggiungere l’acqua e il sale e impastare fino ad ottenere un impasto elastico;
Lasciare riposare per almeno 60 minuti;
Stendere l’impasto formando una sfoglia molto sottile;
Cospargendo con abbondante farina, piegare ripetutamente l’impasto su se stesso;
Tagliare a pezzi;
Aprire e lasciare riposare per alcune ore;
In una pentola mettere a bollire abbondante acqua salata;
In un pentolino scaldare un filo di olio evo e i peperoncini;
Friggere una manciata di trie di lunghezza non superiore agli 8 cm;
Lessare la pasta scolandola non appena verrà a galla;
Versare nella pentola in cui sono stati cotti i ceci, aggiungere anche la pasta fritta con l’olio e amalgamare con cura;
Lasciare cuocere a fuoco lento finché la pasta non inizierà ad attaccarsi sul fondo;
Servire calda.
Claudia Forcignanò
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