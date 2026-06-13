Al via domani la dodicesima estate accessibile di Io Posso, anche quest’anno in 4 spiagge del Salento

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SALENTO – Si inaugura domani la stagione 2026 delle spiagge di “IO POSSO”, accessibili anche a persone con gravi disabilità motorie, SLA e patologie neuromotorie.

Dal 14 giugno al 13 settembre, tre mesi di servizi totalmente gratuiti per gli ospiti e le loro famiglie. Anche per l’estate 2026 saranno attive ben quattro strutture sul litorale salentino: San Foca di Melendugno, da dove il progetto ha spiccato il volo, nel 2015, Porto Cesareo, Torre Lapillo e Gallipoli.

IO POSSO è il progetto solidale nazionale con l’obiettivo di generare empowerment sulla SLA e sostenere l’inclusione sociale di pazienti e famiglie. Nasce dal coraggio e dalla visione di Gaetano Fuso (1976-2020), Assistente Capo della Polizia di Stato colpito da SLA, e dalla determinazione di sua moglie, Giorgia Rollo che porta avanti con fermezza quel sogno straordinario: restituire la gioia del mare e la leggerezza dell’estate anche a persone immobilizzate o tetraplegiche che necessitano di macchinari per la respirazione assistita.

Dal 2015 a oggi, le spiagge del progetto “IO POSSO” hanno accolto migliaia di ospiti provenienti da tutta Italia e da diverse regioni europee, garantendo loro un accesso al mare attrezzato, sicuro e completamente gratuito. In acqua si ritrova quella leggerezza che malattie come la SLA tolgono inesorabilmente.

Il modello IO POSSO è stato replicato anche in Sardegna, Emilia Romagna e Basilicata.

Inoltre, IO POSSO mette a disposizione gratuitamente un camper attrezzato con sollevatore, pedana idraulica, letto motorizzato, concentratore di ossigeno e dispositivi salvavita, per consentire spostamenti a persone con SLA, SMA, distrofie muscolari o traumi gravi. L’associazione sostiene anche la ricerca scientifica sulle terapie geniche per la SLA e realizza progetti di supporto psicologico per i familiari.

Per il regolamento completo e le FAQ, o per qualsiasi informazione, visitare il sito web ufficiale dell’Associazione:

www.ioposso.eu

SINTESI APERTURE 2026:

– San Foca (Lungomare Matteotti): 8 postazioni | ore 9.30–19.00 | dal 14 giugno al 13 settembre cellulare: 366 1810331

– Porto Cesareo (angolo via Pellico): 4 postazioni | ore 9.30–19.00 | dal 14 giugno al 13 settembre cellulare: 379 1296656

– Torre Lapillo (via Paganini): 4 postazioni | ore 9.30–19.00 | dal 14 giugno al 13 settembre cellulare: 351 5276897

– Gallipoli (presso l’Ecoresort Le Sirenè): 4 postazioni | ore 9.30–13.30 | dal 1 luglio al 31 agosto cellulare: 379 1296924

COME PRENOTARE

Per accedere alle spiagge di IO POSSO è obbligatoria la prenotazione telefonica ai numeri sopra indicati. Anche per il 2026 è attivo il meccanismo delle turnazioni mattina/pomeriggio, per consentire al maggior numero possibile di persone di godere del mare.

I SERVIZI

In tutte le strutture IO POSSO sono disponibili: ausili per la balneazione (sedie Job, Solemare, Sofao…), postazioni ombreggiate accessibili, sollevatore, apparecchi elettromedicali di back-up, toilette con doccia e acqua calda, personale sociosanitario qualificato e bagnini adeguatamente formati. Le postazioni speciali per persone con tetraplegia, tracheostomia e/o impianti PEG garantiscono ampi spazi di manovra, acqua ed energia elettrica per i dispositivi salvavita.

TOTALE GRATUITÀ GRAZIE ALLA RETE DI PARTNER E ALLE DONAZIONI

La totale gratuità per ospiti e accompagnatori è resa possibile dalla generosità di chi sostiene IO POSSO. Per contribuire: www.ioposso.eu/fai-una-donazione/

L stagione 2026 si realizza in collaborazione con Ministero dell’Interno – Dipartimento della Polizia di Stato, Gruppo Caroli Hotels, Comune di Melendugno, Comune di Porto Cesareo, Comune di Gallipoli, ASL LECCE, AISLA, e con il prezioso supporto di BCC Terra d’Otranto, VIVISOL, RI Group, Ciccarese ombrellificio e Gianni Selva.

IO POSSO, A TEATRO E IN UN LIBRO: 17 giugno spettacolo a Terlizzi e 19 giugno presentazione a San Foca

Il 19 giugno alle ore 20 nella spiaggia IO POSSO di San Foca di Melendugno (Le), su Lungomare Matteotti, si terrà la presentazione del nuovo libro di edizioni la meridiana dedicato alla storia di IO POSSO. Si intitola Dalla A alla Z “IO POSSO”. Un mare di inclusione in ventitré lettere, è scritto da Francesco Aprile e illustrato da Paola Rollo. Celebra i 10 anni dell’associazione IO POSSO e del suo impegno nel creare, a partire dal sud della Puglia, spiagge accessibili a persone con gravi disabilità fisiche e malati di SLA. Spiagge attrezzate che consentono, anche a chi non gode di piena funzionalità fisica, di fare un’esperienza per molti scontata dell’estate: una vacanza al mare. Dalla A di amicizia, per ogni lettera dell’alfabeto, una parola e un testo che ci raccontano cosa vuol dire lavorare e impegnarsi perché il diritto allo svago sia per tutti e tutte.

UN LIBRO PER volontari, educatori, animatori e associazioni che si occupano di persone con disabilità.

FRANCESCO APRILE, counselor e formatore, è volontario dell’associazione IO POSSO e coordinatore delle sue spiagge accessibili.

Edizioni la meridiana ha già pubblicato nel 2022 un libro sulla storia di IO POSSO dal titolo “Il principe blu e la Stregaccia Levaforze Ammazzamuscoli” dal quale è nato uno spettacolo teatrale firmato Orpheo Space, con 2HE-IO POSSO e Ventinovenove, per la regia di Mino Profico e la direzione artistica di Francesco Spedicato. Il 17 giugno alle ore 19.30 andrà in scena alle S.E.R.R.E. di Terlizzi, nell’ambito della rassegna “La misura dell’umano. Storie e racconti di vita” organizzata da edizioni la meridiana e cooperativa sociale. Durante la serata si darà vita a una raccolta fondi in favore dell’associazione Io Posso e di AISLA. I biglietti sono acquistabili su www.zorbacooperativasociale.it/prodotto/eventi/della-stessa-sostanza-dei-sogni-il-principe-blu.