Scontro frontale tra due moto: doppio mortale sulla provinciale 358

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SALENTO – Tragico scontro nel pomeriggio lungo la strada provinciale 358 che collega Otranto a Castro, nei pressi di Torre Minervino, nel territorio di Santa Cesarea Terme. Intorno alle 17:20, per cause ancora in corso di accertamento, due motociclette si sono scontrate frontalmente, prendendo fuoco subito dopo l’impatto.

A perdere la vita nell’impatto sono stati entrambi i conducenti: Salvatore Antonaci, 44 anni, nato a Brindisi e residente a Francavilla Fontana, alla guida di una BMW S1000RR, e Pierpaolo Delle Grottaglie, 39 anni, originario di Roma e residente a Brindisi, che conduceva una Aprilia RSV4 Factory.

Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco per lo spegnimento delle fiamme che hanno avvolto i due mezzi e i Carabinieri del Norma della Compagnia di Maglie per l’esecuzione dei rilievi planimetrici. Allo stato attuale non risultano coinvolti altri veicoli nell’impatto.

La circolazione nel tratto interessato è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di messa in sicurezza della sede stradale e la ricostruzione dell’esatta dinamica dei fatti.