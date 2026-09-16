Simula il ritrovamento del proprio cane per abbandonarlo: denunciata una donna

CORSANO (Lecce) – Simulare il ritrovamento casuale di un cane per disfarsene e farlo ricoverare in canile a spese della collettività. È quanto accaduto a Corsano, dove le Guardie Zoofile del Nucleo di Polizia Giudiziaria Agriambiente Lecce hanno smascherato una donna del posto che aveva finto l’avvistamento di un esemplare anziano e privo di microchip, presentandolo come un randagio vagante sul territorio.

L’animale era stato inizialmente preso in carico dagli agenti e affidato alla gestione del rifugio “In Bocca Al Lupo” di Alessano, gestito dall’associazione “Noi Come Loro”.

I dubbi emersi durante le prime fasi del recupero hanno spinto le Guardie Zoofile ad avviare immediati accertamenti sul territorio. Decisive si sono rivelate le segnalazioni di alcuni residenti, che hanno riconosciuto la cagnolina e indicato la reale identità della proprietaria.

Nel giro di poche ore le indagini hanno permesso di chiudere il cerchio sulla donna, per la quale si prospettano diverse contestazioni di reato, tra cui l’abbandono di animali (articolo 727 del Codice Penale), la simulazione di reato (articolo 367 c.p.), il falso ideologico (articolo 483 c.p.) e la truffa ai danni di un ente pubblico (articolo 640 c.p.).

I vertici del Nucleo Agriambiente di Lecce, coordinati da Toni Russo e dal vice coordinatore Pierre Luigi Trovatello, hanno ricordato come tali condotte siano perseguite con rigore e che, in presenza di reali difficoltà nella gestione degli animali domestici, la normativa preveda iter specifici da seguire senza ricorrere a sotterfugi illeciti.

Per la cagnolina la vicenda si è comunque conclusa nel migliore dei modi: grazie all’intervento dei volontari, l’animale ha già trovato una nuova famiglia.