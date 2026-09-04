Lecce, Trinchera racconta il doppio colpo dal Torino e le sue difficoltà

LECCE – Il mercato del Lecce si è chiuso con due innesti arrivati dal Torino, Ivan Ilić e Ali Dembélé. Due operazioni differenti per caratteristiche e percorso, ma accomunate dalla formula del prestito e dalla necessità di attendere i tempi giusti prima di arrivare alla fumata bianca.

A spiegare come sono nate le due trattative è stato Stefano Trinchera, che ha sottolineato soprattutto il lavoro svolto nelle settimane precedenti alla chiusura del mercato.

“Non è stato semplice”, ha ammesso il responsabile tecnico giallorosso parlando dell’operazione Ilić. L’idea del centrocampista serbo era già maturata durante la costruzione della nuova rosa e aveva trovato particolare apprezzamento da parte di Eusebio Di Francesco, che conosce bene il giocatore.

Ilic idea di Di Francesco

La pista che ha portato Ilic a Lecce è stata avviata con largo anticipo. Il centrocampista classe 2001 era stato individuato come possibile rinforzo per la mediana nel momento in cui il club ragionava sulla composizione del reparto.

Trinchera ha raccontato di essersi mosso direttamente con l’entourage del giocatore, trovandosi però davanti a un’operazione tutt’altro che immediata. Il Lecce ha dovuto aspettare che maturassero le condizioni favorevoli, anche perché sul giocatore c’erano altre possibilità.

Alla fine, però, il lavoro è andato a buon fine. Decisiva anche la disponibilità del Torino e del suo responsabile, Gianluca Petrachi. “Arriva un centrocampista che alza il livello tecnico nostro”, ha spiegato Trinchera, evidenziando il valore dell’esperienza accumulata da Ilić anche a livello internazionale.

L’obiettivo, dunque, è aggiungere qualità a un reparto che il Lecce considera fondamentale per affrontare la nuova stagione di Serie A. Per Trinchera si tratta di un’operazione costruita nel tempo e arrivata alla conclusione soltanto dopo diversi passaggi: “Alla fine siamo riusciti a centrare un obiettivo condiviso a lungo”.

Dembele ha scelto Lecce

Diverso il percorso che ha portato in giallorosso Ali Dembele. Il terzino francese, classe 2004, aveva ricevuto attenzioni da diverse squadre di Serie B, dove avrebbe potuto trovare maggiore continuità e un ruolo da protagonista.

La scelta del giocatore, però, è caduta sul Lecce. Un aspetto che Trinchera ha apprezzato particolarmente: “Mi è piaciuta molto la sua motivazione”, ha raccontato, riferendosi alla volontà di aspettare il club salentino nonostante le alternative sul tavolo.

Dembele ha quindi accettato una sfida diversa, puntando sulla possibilità di crescere all’interno di una squadra di Serie A. Una scelta che, secondo il dirigente giallorosso, rappresenta un passaggio importante nel percorso del giovane francese.

Cosa ha fatto il Torino

Anche questa operazione ha avuto i suoi ostacoli. Il Torino, infatti, aveva motivo di rallentare la partenza del giocatore, che era riuscito a ritagliarsi spazio nelle dinamiche della prima squadra.

Trinchera ha comunque deciso di aspettare e portare avanti l’operazione, convinto che Lecce potesse essere l’ambiente adatto per la crescita del terzino. “Lecce per lui rappresenta uno step giusto”, ha sottolineato.

Due trattative diverse, dunque, ma entrambe costruite sulla convinzione del Lecce di poter inserire nella rosa giocatori funzionali al progetto tecnico di Di Francesco. Ilić porta esperienza e qualità in mezzo al campo, mentre Dembélé aggiunge una soluzione giovane sulla fascia.