Lecce ricorda Calamandrei: l’avvocato come intellettuale civile tra Costituzione e nuove sfide

La difesa del cliente e la tutela dei principi costituzionali, il rigore professionale e l’impegno civile: a settant’anni dalla scomparsa di Piero Calamandrei, la Camera Civile Salentina propone una riflessione sul ruolo dell’avvocato nella società contemporanea. Il convegno “Piero Calamandrei. L’avvocato come intellettuale civile. Eredità e prospettive per l’avvocatura moderna”, il 2 ottobre, nell’aula magna di Scienze Giuridiche”, prenderà le mosse dal pensiero del giurista e padre costituente per interrogarsi sulle responsabilità di chi indossa la toga e sulle trasformazioni che attraversano il mondo forense.

L’iniziativa, illustrata in una nota dal presidente della Camera Civile Salentina, l’avvocato Salvatore Donadei, intende affiancare alla commemorazione un confronto sull’attualità della lezione di Calamandrei, vissuto tra il 1889 e il 1956 e testimone del valore etico e politico della professione. Al centro c’è la figura dell’avvocato come “intellettuale civile”, capace di coniugare competenza tecnico-scientifica e attenzione alla vita democratica, senza esaurire il proprio compito nella gestione della singola controversia. Una prospettiva dalla quale affrontare questioni che incidono sul lavoro quotidiano dei professionisti: la crisi della giustizia, le trasformazioni digitali, il rapporto tra deontologia ed efficienza economica, la funzione sociale dell’avvocatura e il dialogo con l’opinione pubblica.

Il convegno punta così a riaffermare la dimensione pubblica, critica e civile della professione, offrendo spunti di riflessione e possibili linee di azione per misurarsi con un contesto democratico sempre più complesso. Il confronto annunciato sarà interdisciplinare e coinvolgerà diverse professionalità, con l’obiettivo di tradurre i valori espressi da Calamandrei in strumenti utili all’avvocatura moderna, in particolare al libero Foro di Lecce. L’iniziativa guarderà anche a chi deve ancora scegliere il proprio percorso: gli studenti del Dipartimento di Scienze giuridiche di Lecce potranno approfondire il significato della professione forense e le responsabilità che la accompagnano. È inoltre annunciata la partecipazione di docenti e studenti del liceo classico e musicale “Giuseppe Palmieri”, del liceo scientifico statale “Giulietta Banzi Bazoli” e del liceo classico “Galileo Galilei” di Nardò, già “Dante Alighieri”, insieme ad altre realtà scolastiche. Il ricordo di Calamandrei diventerà dunque un’occasione di dialogo tra professionisti e nuove generazioni, per riflettere su come la difesa dei diritti individuali si intrecci con la tutela dei valori costituzionali e con la qualità della vita democratica.