Presentato il manuale di medicina generale presso l’Ordine dei Medici di Lecce

Sala ghermita e grande partecipazione di pubblico e addetti ai lavori nella sede dell’Ordine dei Medici di Lecce per la presentazione del nuovo manuale di Medicina Generale. Il volume, focalizzato su ambiti cruciali della clinica moderna come oncologia, diabetologia, odontoiatria e nutrizione clinica, si sta già affermando come un vero e proprio successo editoriale a livello nazionale, pubblicato dalla casa editrice Edizioni Ad Maiora all’interno della collana Medica Science.

Curato dal dottor Massimo Viola, psichiatra e direttore scientifico dell’iniziativa, il testo nasce con l’obiettivo di porsi come uno strumento chiave di aggiornamento e consultazione per l’intera classe medica.

A fare da elemento qualificante all’interno dell’opera è l’integrazione multidisciplinare, con un focus specifico riservato alla psico-oncologia: un terreno di frontiera in cui l’intervento specialistico della psichiatria e della psicologia diventa fondamentale per la presa in carico globale della persona malata.

«Il volume riveste un’importanza fondamentale perché, oltre a trattare discipline chiave come diabetologia, oncologia e nutrizione clinica, dedica un’attenzione specifica alla psico-oncologia», ha sottolineato nel suo intervento il dottor Massimo Viola. «È un ambito in cui anche noi psichiatri siamo chiamati in prima linea a supportare e risolvere le problematiche complesse dei pazienti. L’opera si impone quindi come una guida diretta a tutti i professionisti, offrendo un quadro di ampie conoscenze strutturate sulle diverse tematiche affrontate».

L’evento ha visto un confronto diretto e dinamico tra i 41 autori dell’opera e illustri specialisti del settore, sviluppando un dibattito di alto profilo scientifico centrato sulla salute globale, sulle nuove frontiere dell’approccio integrato alle cure e sulle implicazioni psicologiche delle patologie croniche ed evolutive.

Particolarmente significativa la risposta delle nuove generazioni di medici e studenti, presenti in gran numero durante i lavori: «L’argomento trattato è di straordinario interesse generale ed è davvero incoraggiante vedere oggi una presenza così numerosa di giovani entusiasti, attenti nel seguire una presentazione di questo rilievo scientifico», ha concluso Viola.

L’iniziativa conferma ancora una volta il ruolo di primo piano di Lecce e del Salento nel panorama della formazione scientifica e dell’informazione medica di livello nazionale.