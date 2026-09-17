Un libro che illustra i festeggiamenti in onore del Santo Patrono della Città di Copertino, firmato da Daniele Macchia

Un tempo era un semplice quaderno della festa patronale. Quello uscito in questi giorni dalle mani di Daniele Macchina, studi in architettura, il designer creativo per eccellenza della Città del Santo dei voli, è un vero e proprio libro, che si legge e si sfoglia di lena e buon gusto! Una premessa. Giornalisticamente parlando siamo dinanzi ad un vero e proprio gioiello. È chiaro che Macchia non delude nessuno. Si passa dai saluti istituzionali , all’ illustrazione dei programmi religiosi e civili. Si fa ricorso all’ iconografia josephina senza ingombri particolari. Si alza il sipario sulla filmografia di san Giuseppe, gli spazi e i nomi degli sponsor sono calibrati nelle giuste location, evitando qualsiasi forma di conflitto sui prodotti illustrati. Piccolo capolavoro fotografico che illustra il tempo che fu della storia religiosa dei Frati Minori Conventuali da secoli presenti nella nostra Città e in Puglia. Per non parlare poi di quel vintage che ci fa tuffare tutti nei secoli che furono e il richiamo a fondo prima di copertina sulla destra di quello che andremo a leggere e parlare.Macchia ha firmato così un gioiello di libro da sfogliare e leggere attentamente e conservare negli scaffali delle nostre librerie e negli annali della festa di san Giuseppe da Copertino a futura memoria!

Intanto buone feste a tutti.