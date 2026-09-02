La ricetta del giorno: Penne con le melanzane e il formaggio ricotta

Ingredienti per 4 persone

300 g. di melanzane

300 g. di penne rigate

300 ml passata di pomodoro

½ cipolla

sale q.b.

olio evo q.b.

formaggio ricotta q.b.

qualche fogliolina di basilico

Procedimento

Rosolate la cipolla affettata finemente in una padella antiaderente con olio evo. Lavate e mondate le melanzane. Tagliatele a dadini e aggiungetela alla cipolla. Salate. Cuocete per circa un quarto d’ora, poi unite la passata di pomodoro. In una pentola cucinate in abbondante acqua salate le penne rigate. Scolatele al dente e finite la cottura nella padella con le melanzane. Fate saltare il tutto per qualche di minuto, poi aggiungete le foglie di basilico e condite con abbondante formaggio ricotta.