La ricetta del giorno: Penne con le melanzane e il formaggio ricotta

Ingredienti per 4 persone
300 g. di melanzane
300 g. di penne rigate
300 ml passata di pomodoro
½ cipolla
sale q.b.
olio evo q.b.
formaggio ricotta q.b.
qualche fogliolina di basilico
Procedimento
Rosolate la cipolla affettata finemente in una padella antiaderente con olio evo. Lavate e mondate le melanzane. Tagliatele a dadini e aggiungetela alla cipolla. Salate. Cuocete per circa un quarto d’ora, poi unite la passata di pomodoro. In una pentola cucinate in abbondante acqua salate le penne rigate. Scolatele al dente e finite la cottura nella padella con le melanzane. Fate saltare il tutto per qualche di minuto, poi aggiungete le foglie di basilico e condite con abbondante formaggio ricotta.
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