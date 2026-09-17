Violenza di genere, dal Capo di Leuca una risposta corale: sottoscritto a Gagliano il Protocollo

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LECCE – “Sostituire la violenza con il dialogo, trasformare il dolore in un’alleanza strutturale e garantire che nessuna donna rimanga sola di fronte al pericolo.”

Con questi obiettivi è stato ufficialmente sottoscritto questa mattina, nella Sala Consiliare del Comune di Gagliano del Capo, il Protocollo d’Intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, che estende all’Ambito Territoriale Sociale del Capo di Leuca la positiva esperienza già maturata a Casarano.

L’intesa unisce in una rete capillare la Prefettura di Lecce, i Sindaci dei quattordici Comuni dell’Ambito (Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Presicce-Acquarica, Salve, Specchia, Tiggiano, Tricase e Ugento), la Provincia di Lecce, le Forze dell’Ordine, l’Ufficio Scolastico Territoriale, l’ASL Lecce, la Magistratura (UEPE e USSM), ARPAL Puglia e gli Enti del Terzo Settore gestori dei Centri Antiviolenza.

Una firma che arriva in un momento di profonda commozione per l’intera comunità salentina, ancora scossa per il recente e doloroso addio alla giovane Lorena, la cui tragica vicenda ha richiamato l’intero territorio al dovere morale di non sottovalutare mai alcun segnale di allarme.

Come sottolineato dal Prefetto di Lecce, Natalino Manno, l’alleanza istituzionale nasce da un’esigenza urgente: “Abbiamo accolto con profonda convinzione l’invito e il grido d’aiuto del papà di Lorena per fare rete e dare una risposta concreta di fronte a un fenomeno drammatico: sul nostro territorio ci troviamo a gestire oltre 1.400 casi di donne che hanno trovato il coraggio di denunciare e che necessitano di tutela.Non possiamo più tollerare la mercificazione del corpo delle donne, spesso giovanissime, né comportamenti che interrompono il percorso di crescita psicofisica dei minori. È fondamentale far riflettere sulle conseguenze penali a cui si va incontro quando si calpesta la dignità della persona, lavorando al contempo per ricucire il rapporto genitoriale anche al di fuori delle mura domestiche.All’impegno costante delle Forze dell’Ordine, profuso quotidianamente tra prevenzione, contrasto e applicazione degli ammonimenti, deve accompagnarsi una decisa azione di recupero. Per questo abbiamo curato una formazione specifica operata insieme all’Azienda Sanitaria. Ma la vera sfida è culturale: tutti i cittadini hanno il dovere morale di denunciare. Dobbiamo sradicare una mentalità maschilista e patriarcale, anche nell’espletamento delle funzioni pubbliche, per far comprendere che il rispetto della persona è un valore assoluto.”*

A far eco alle parole del Prefetto è stato il Presidente della Provincia di Lecce, Stefano Tarantino, che ha espresso tutta la gravità del momento richiamando la responsabilità di ogni singolo cittadino:“La nostra è una società che ha visto aumentare il livello di violenza nelle relazioni, anche a livello dialettico. Viviamo giorni di profonda difficoltà, reduci dal funerale di Lorena: eventi che lasciano l’amaro in bocca ma che devono trasformarsi nel forte desiderio di salvare vite.La società sta faticosamente formando gli anticorpi per combattere la violenza verso le donne e in ambito familiare, ma dobbiamo agire con l’ottimismo della volontà per cambiare davvero le cose. Non dobbiamo mai più sottovalutare i segnali di allarme: è fondamentale spingere sulla formazione nelle scuole e nelle famiglie, affinché certi messaggi entrino in profondità e diventino linguaggio collettivo“.

Dall’incontro, introdotto dai saluti del Sindaco di Gagliano del Capo, Gianfranco Melcarne, è emersa la volontà comune di far agire la rete su più livelli interconnessi. La prevenzione parte dalle aule scolastiche con l’impegno dell’Ufficio Scolastico Territoriale a scardinare gli stereotipi di genere, e passa per la sanità con i “Percorsi Rosa” e i protocolli attivati da ASL Lecce nei Pronto Soccorso.

Sul versante della tutela delle vittime e del contrasto ai fenomeni di violenza, l’azione coordinata delle Forze dell’Ordine e della Magistratura (UEPE e USSM) mira a garantire un intervento precoce sui reati spia, un adeguato supporto alle vittime nel corso dei procedimenti e la prevenzione della recidiva mediante specifici percorsi di recupero destinati agli autori di violenza (CUAV).

In questo contesto, ha altresì manifestato la propria disponibilità a fornire il proprio contributo testimoniale il padre di Lorena, la cui tragica vicenda ha ulteriormente rafforzato la consapevolezza della comunità salentina circa la necessità di un impegno comune e concreto contro ogni forma di violenza. Lo stesso ha, inoltre, assicurato la propria partecipazione ad un incontro che sarà promosso da questa Prefettura, con il coinvolgimento di Gino Cecchettin, rivolto agli uomini autori di violenza che hanno intrapreso percorsi di recupero presso i CUAV, nonché ai soggetti destinatari della misura di prevenzione dell’ammonimento del Questore. Ciò in un’ottica di comprensione del disvalore della propria condotta e di riconciliazione con le vittime e la comunità, che pure rimane fortemente colpita da questi odiosi reati.

Infine, per garantire alle donne una vera e propria via d’uscita e l’affrancamento da contesti familiari violenti, ARPAL Puglia e i Centri Antiviolenza del Terzo Settore metteranno a disposizione percorsi dedicati di autonomia economica e inserimento lavorativo.