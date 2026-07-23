Un percorso coordinato per la deblattizzazione sul territorio: dall’incontro odierno in Provincia con Sindaci e Aqp sono emersi gli strumenti per un’azione comune più efficiente

LECCE – Protocollo d’intesa, Vademecum tecnico operativo, tavolo di confronto permanente: questi gli esiti dell’incontro promosso dalla Provincia di Lecce con AQP e sindaci del territorio, che si è tenuto nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini. In agenda c’era il Programma degli interventi di deblattizzazione delle reti fognarie nei Comuni del Salento.

L’appuntamento, esito delle interlocuzioni avviate dalla Provincia di Lecce con Acquedotto Pugliese in merito, ha visto la partecipazione del presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, promotore dell’iniziativa, con il capo di gabinetto dell’Ente Roberto Merenda, del responsabile della Struttura Territoriale Operativa di Lecce di Acquedotto Pugliese Claudio Della Bona e di circa 30 amministratori, tra sindaci e assessori, alcuni accompagnati dai rispettivi uffici tecnici.

Si è trattato di un momento di confronto operativo con le Amministrazioni comunali, finalizzato a rafforzare la collaborazione istituzionale sulla problematica che sta interessando numerosi territori.

L’obiettivo era quello di fare il punto sullo stato di attuazione del nuovo cronoprogramma degli interventi di deblattizzazione trasmesso da Acquedotto Pugliese, raccogliere le eventuali criticità riscontrate dalle amministrazioni comunali, favorire un costante coordinamento tra il gestore e i Comuni e condividere le migliori modalità operative per incrementare l’efficacia complessiva degli interventi, anche attraverso una corretta programmazione delle attività di competenza comunale sulle reti di raccolta delle acque meteoriche e sulle caditoie.

Il presidente Fabio Tarantino ha detto: “Desidero innanzitutto ringraziare Acquedotto Pugliese e tutti i sindaci che hanno accolto questo invito. La partecipazione così ampia dimostra che siamo di fronte a un problema reale, quotidiano e avvertito in maniera diffusa dalle nostre comunità. Le infestazioni da blatte incidono sulla qualità della vita dei cittadini e richiedono risposte organizzate, non interventi isolati. Da questa consapevolezza nasce sia questo tavolo di coordinamento, sia il Protocollo e relativo Vademecum sul quale siamo al lavoro e che rappresenta uno strumento concreto per mettere in rete Comuni, Acquedotto Pugliese e Provincia e coordinare tempi, interventi e informazioni. La Provincia esercita così la propria funzione di ente di area vasta, favorendo la collaborazione tra istituzioni e costruendo un metodo di lavoro condiviso. Quando i diversi livelli amministrativi dialogano e programmano insieme, i servizi diventano più efficaci e i cittadini ottengono risultati migliori. Questo è il senso dell’iniziativa che oggi avviamo e che auspichiamo possa coinvolgere l’intero territorio provinciale”.

Oggi, quindi, è stato consolidato un percorso di collaborazione istituzionale tra Provincia di Lecce, Acquedotto Pugliese e Comuni, finalizzato a migliorare il coordinamento delle campagne di deblattizzazione sul territorio provinciale.

La Provincia, infatti, mette in campo così un altro esempio di promozione di un modello stabile di coordinamento tra gli Enti, favorendo la programmazione condivisa, lo scambio di informazioni e la diffusione di indirizzi operativi comuni.

In particolare, nel corso dell’incontro è stato presentato il Protocollo d’Intesa, predisposto dalla Provincia, che sarà trasmesso ai Comuni per l’adesione. L’accordo disciplinerà le modalità di collaborazione tra i soggetti coinvolti.

Con l’incontro odierno si è insidiato anche un Tavolo permanente di confronto, finalizzato a coordinare gli interventi tra AQP e Comuni, alla condivisione delle criticità, all’individuazione di soluzioni operative comuni.

Inoltre, sarà realizzato anche un Vademecum, che terrà conto anche dei suggerimenti e delle criticità evidenziate nel corso della giornata odierna, quale strumento di supporto destinato ai Comuni, contenente criteri organizzativi e indicazioni operative per una gestione coordinata delle campagne di deblattizzazione.

Verrà inoltre istituito, a cura di AQP, un nuovo canale di comunicazione per le richieste di interventi di emergenza, più immediato ed accessibile, al quale potranno rivolgersi sia gli amministratori che i cittadini.

La Provincia di Lecce intende in questo modo migliorare l’efficacia degli interventi, attraverso una programmazione condivisa tra Comuni e Acquedotto Pugliese, riducendo il rischio di reinfestazioni e favorendo un servizio più efficiente, tempestivo ed efficace a beneficio delle comunità. L’iniziativa valorizza il suo ruolo di Ente di Area Vasta, capace di promuovere il coordinamento tra le istituzioni e diffondere strumenti comuni a supporto degli enti locali.