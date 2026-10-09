Assalti ai bancomat con la “marmotta” nel Mezzogiorno: c’è anche il colpo a Villa Convento tra gli episodi contestati a un cerignolese

SALENTO – Un’unica regia dietro una scia di esplosioni agli sportelli automatici tra il Salento, la Calabria e il Lazio, con un bottino complessivo che supera i 200mila euro. Le indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Cittaducale hanno consentito di contestare altri quattro colpi a un uomo originario di Cerignola, già finito in manette lo scorso marzo subito dopo l’assalto all’ufficio postale di Varco Sabino, nel Reatino.

I nuovi riscontri investigativi traggono origine proprio dalle verifiche avviate la notte del 29 marzo 2026, quando una banda fece saltare in aria lo sportello postale laziale utilizzando la cosiddetta “marmotta”, il manufatto esplosivo introdotto nella fessura dell’erogatore. L’intervento immediato dei militari dell’Arma permise allora di bloccare l’uomo e di rintracciare poco dopo i complici in fuga, recuperando attrezzi da scasso, una seconda carica inesplosa e parte della refurtiva.

Il successivo lavoro di analisi e comparazione degli elementi informativi ha allargato il perimetro delle responsabilità, collegando l’indagato — attualmente ai domiciliari — a una serie di raid messi a segno tra l’autunno del 2025 e l’inizio del 2026. Tra i fatti contestati figura la spaccata registrata il 12 ottobre 2025 al Postamat di Villa Convento, frazione alle porte di Lecce, dove la banda riuscì ad asportare quattro cassettoni dello sportello, rivelatisi tuttavia vuoti.

Nel quadro ricostruito dagli inquirenti rientrano poi tre colpi messi a segno in territorio calabrese: il 23 dicembre a Lauropoli (Cassano all’Ionio), con un ammanco di circa 130mila euro dal Postamat locale; il giorno di Vigilia a Santa Maria del Cedro ai danni della BCC locale (3.130 euro sottratti) e il 15 gennaio 2026 a Camigliatello Silano, dove dall’ATM del Monte dei Paschi di Siena vennero portati via oltre 68mila euro. Il lavoro di raccordo dei Carabinieri ha così permesso di ricomporre la trama di una sequenza criminale attiva a raggio interregionale.