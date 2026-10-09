Finto carabiniere al telefono e complice a casa: raggirata anziana a Lecce, arrestata 25enne di Oria

SALENTO – Il pretesto di un’indagine giudiziaria, la pressione telefonica e l’ingresso in casa per portarsi via monili e oggetti d’oro per un valore stimato attorno ai 15mila euro. I Carabinieri della Stazione di Lecce Santa Rosa, con la collaborazione dei colleghi della Stazione di Oria, hanno tratto in arresto una 25enne brindisina, ritenuta la presunta autrice materiale di un raggiro consumato il 13 maggio scorso ai danni di un’anziana leccese.

La misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal GIP del Tribunale di Lecce, trae origine dalle indagini avviate a seguito della denuncia della vittima. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’anziana era stata preliminarmente contattata al telefono da un uomo che si era spacciato per un carabiniere, sostenendo che la vettura della donna fosse stata vista nei pressi di una gioielleria teatro di una rapina. Per dimostrare la propria estraneità ai fatti, l’interlocutore l’aveva persuasa a raccogliere in casa tutti i monili in oro per consegnarli a un incaricato inviato per un presunto controllo.

Mentre la telefonata manteneva occupata la vittima, la 25enne si è presentata alla porta. Approfittando di un momento di distrazione indotto con la scusa di far spostare l’anziana in un’altra stanza, la giovane si è impadronita dei preziosi adagiati sul tavolo della cucina, per poi dileguarsi rapidamente.

I riscontri informativi e gli accertamenti condotti dai militari dell’Arma hanno consentito di risalire all’identità della 25enne, raggiunta ieri nella sua abitazione a Oria per la notifica del provvedimento. Dall’Arma ricordano che nessun appartenente alle forze dell’ordine richiede mai la consegna di denaro o gioielli per verifiche o accertamenti di natura investigativa.