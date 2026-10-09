Le “verità” del pentito nei primi due verbali: i retroscena sui rapporti con altri gruppi e i riti di affiliazione

SQUINZANO (Lecce) – Il rito delle affiliazioni sempre in voga, la spartizione del territorio per il controllo della droga, vendette e spedizioni punitive. Sono il contenuto, in sintesi, dei due verbali rilasciati in carcere davanti a carabinieri e inquirenti. Il neo pentito della frangia della criminalità squinzanese, arrestato nel corso del blitz ribattezzato “Core”, ha deciso di rompere i vincoli dell’omertà e di avviare un percorso di collaborazione con lo Stato.

I verbali pieni zeppi di omissis risalgono al 19 e al 20 agosto e sono stati raccolti dai carabinieri del Nucleo investigativo di Lecce e alla pm della Dda, Giovanna Cannarile. Nei verbali il giovane ricostruisce i legami con un referente di un paese vicino considerato molto pericoloso e che girava armato e che, quando non lo era, aveva sempre al suo fianco qualche suo guardaspalle. Talmente pericoloso che per un debito di droga accumulato da due fratelli, il padre di questi ultimi per la disperazione, si era cosparso di benzina per poi darsi fuoco. Tra il gruppo di cui il giovane avrebbe fatto parte e la frangia su indicata ci sarebbe stato sempre rispetto. E si scambiavano qualsiasi novità. Tra gli obblighi, c’era quello di passare subito la notizia di nuove affiliazioni ai rispettivi gruppi. Questa notizia doveva essere data reciprocamente il giorno stesso, per evitare qualsiasi tipo di problema e di incomprensioni.

Ovviamente il grosso del materiale investigativo è stato ricoperto di omissis e sulle dichiarazioni del giovane sono in corso i dovuti accertamenti. Nel frattempo i due verbali sono stati allegati alle carte del processo “Escape” e utilizzate soltanto per tre imputati approdata nei giorni scorsi all’udienza preliminare in cui in 43 hanno chiesto di essere giudicati in abbreviato.