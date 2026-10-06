Via Cavallotti, i residenti accusano: “Parcheggi pubblici cancellati senza rispettare gli standard urbanistici”

LECCE – “Siete in passività di parcheggi. L’interesse pubblico non è quello di eliminare gli stalli comunali in concomitanza con l’apertura del privato”. È l’accusa che l’ingegnere Maurizio Maffei, uno dei due rappresentanti del Comitato dei residenti di via Cavallotti, porta davanti alla commissione Controllo XI, convocata ieri dal presidente Antonio Rotundo, e che fotografa il cuore dello scontro esploso attorno alla nuova viabilità di quell’area. Secondo i residenti, nell’area non sarebbero garantiti gli standard urbanistici necessari e la cancellazione dei parcheggi pubblici avrebbe prodotto un effetto ancora più contestato: spingere chi vive nella zona verso il Liberty, il parcheggio privato entrato in funzione proprio mentre gli stalli comunali venivano eliminati. La tempestività della rimozione dei parcheggi pubblici a favore dei privati è sospetta per Maffei. Per il comitato non si tratta quindi soltanto di trovare qualche posto in più per lasciare l’auto, ma di capire se nelle scelte compiute dall’amministrazione sia stato davvero tutelato fino in fondo l’interesse pubblico.

La commissione presieduta da Antonio Rotundo, però, non produce il passo indietro sperato dagli abitanti. Il Comune conferma sostanzialmente l’impianto già deciso: gli stalli cancellati non saranno ripristinati, non saranno creati dieci nuovi parcheggi riservati ai residenti e il percorso dei mezzi pubblici lungo via Cavallotti resterà invariato. Il filobus, che prima transitava da via XXV Luglio, continuerà dunque a percorrere la strada. L’assessore alla Mobilità Giancarlo Capoccia spiega che il tentativo di salvare almeno una fila di posti auto sarebbe stato compiuto, ma senza esito. “Abbiamo cercato di mantenere almeno una fila di parcheggi lì dove insistevano le alberature, ma dopo le misurazioni abbiamo capito che non era possibile mantenerli. Per questo siamo stati costretti a eliminare quegli stalli”. Per la maggioranza la nuova organizzazione della circolazione può rendere il traffico più fluido, tesi condivisa anche dal consigliere delegato al Centro storico Massimo Fragola, contrario al ritorno di una fila di auto in sosta.

È proprio su questo punto che le posizioni diventano inconciliabili. I residenti sostengono che tra via Cavallotti, via Bacile e le strade limitrofe la situazione sia invece peggiorata: meno parcheggi, più difficoltà nella sosta e mezzi pubblici di grandi dimensioni costretti a muoversi lungo un asse scandito dai semafori. Il comitato contesta anche il peggioramento della qualità della vita e segnala un aumento dello smog. Capoccia respinge però quest’ultima accusa: “Le centraline dell’Arpa non segnalano alcun aumento rispetto al passato”. A Palazzo Carafa si punta soprattutto sugli interventi per la sicurezza. L’assessore ha annunciato che, una volta completati i lavori in viale Marconi, la circolazione dovrebbe diventare più scorrevole. Sono inoltre previsti due attraversamenti pedonali rialzati, per i quali dovrebbe essere affidato a breve l’incarico, una rotatoria nella zona di via Imperatore Adriano e accorgimenti per evitare il transito delle automobili su viale Trinchese. Misure che i residenti non contestano in sé, ma che considerano estranee alla questione principale: i parcheggi cancellati non torneranno.

Il caso Liberty continua intanto ad alimentare la protesta. Per i residenti che abitano entro 300 metri è previsto uno sconto del 50 per cento, ma soltanto nelle ore notturne. Durante il giorno si paga la tariffa ordinaria e, secondo i conteggi portati in commissione, lasciare l’auto nella struttura privata potrebbe significare arrivare a spendere circa 500 euro al mese per chi abita in zona. Un costo insostenibile per tante famiglie che devono già fronteggiare inflazione e crisi economica. “Il parcheggio privato costa ai residenti circa 500 euro al mese, perché lo sconto del 50 per cento è solo notturno”, ha ricordato l’avvocato Paolo Madaro. L’amministrazione si dice disponibile a parlare con la proprietà per verificare la possibilità di estendere le agevolazioni all’intera giornata, ma al momento non c’è alcun risultato concreto.

Da qui l’affondo del capogruppo del Pd Paolo Foresio: “È crollata la bufala delle tariffe convenienti per i residenti”. Una questione che, secondo Foresio, non riguarda soltanto chi abita nelle strade interessate, ma anche commercianti e cittadini che quotidianamente raggiungono il centro. Il consigliere chiede quindi di tornare a valutare la possibilità di recuperare stalli in viale Marconi e via Cavallotti, mentre Antonio De Matteis propone di individuare parcheggi riservati ai residenti in via Calasso. Anche l’allargamento della possibilità di sosta verso piazza Mazzini non basta a spegnere la protesta. Per chi abita nella zona trovare un posto nelle vicinanze della propria casa continua a essere difficile. E il giudizio sul confronto con il Comune resta pesante. Madaro, riferendosi all’incontro di luglio con la polizia locale, afferma: “Tutto è stato fuorché un confronto: ci hanno solo spiegato cosa intendono fare e cosa hanno fatto”. Dopo circa 200 firme raccolte, i residenti chiedono ancora la convocazione di un vero tavolo tecnico che non si limiti agli interventi sulla sicurezza, ma affronti concretamente la questione della sosta e degli standard urbanistici. Dalla commissione, però, non è arrivato alcun segnale di ripensamento: l’amministrazione va avanti sulla strada intrapresa e considera l’attuale assetto funzionale a una maggiore fluidità della circolazione. Dopo avere tentato il dialogo, il comitato è già pronto a valutare le carte bollate. Uno scenario che richiama quanto sta accadendo sulla vicenda del Foro Boario: prima le osservazioni e gli incontri, poi, di fronte a scelte considerate ormai definite, il possibile passaggio alle vie legali.