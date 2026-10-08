San Cesario, terremoto politico in Comune: Distante azzera la giunta e cerca una nuova maggioranza. Luperto potrebbe sfidarlo

SAN CESARIO DI LECCE – Le elezioni amministrative della prossima primavera cominciano a far tremare le maggioranze dei Comuni chiamati al voto. Da Cavallino a Carmiano, fino a San Cesario di Lecce, le fibrillazioni politiche si moltiplicano, gli equilibri costruiti nel corso della consiliatura si incrinano e le ambizioni personali si intrecciano con la partita delle ricandidature. A San Cesario la crisi è ormai esplosa ufficialmente: il sindaco Giuseppe Distante, intenzionato a correre per un nuovo mandato, ha deciso di azzerare l’intera giunta comunale, aprendo una verifica politica per capire se esistano ancora le condizioni per proseguire l’esperienza amministrativa. Una scelta drastica, formalizzata con una comunicazione indirizzata a tutti i consiglieri comunali, che arriva dopo settimane di tensioni interne e di crescente sfiducia da parte di alcuni esponenti della maggioranza. Sullo sfondo si intravede già la prossima sfida elettorale, con indiscrezioni sempre più insistenti su una possibile candidatura a sindaco di Anna Luperto, ex assessora alla Cultura e fuoriuscita dalla maggioranza. Se l’ipotesi dovesse concretizzarsi, Distante potrebbe ritrovarsi a competere proprio contro una sua ex alleata.

Il primo cittadino, intanto, prova a riprendere in mano la situazione e mette tutti davanti alle proprie responsabilità. Nella comunicazione ufficiale, protocollata oggi, 8 ottobre, spiega le ragioni della decisione: “Alla luce della persistente sfiducia manifestata da alcuni componenti della maggioranza e dell’impossibilità di proseguire serenamente l’attività amministrativa, ho deciso di procedere all’azzeramento della Giunta. È una scelta di responsabilità, assunta nell’interesse della comunità e per garantire chiarezza e stabilità all’azione amministrativa. Non intendo alimentare polemiche né personalismi, ma aprire una fase di verifica politica seria e trasparente. Nei prossimi giorni incontrerò le forze politiche presenti per capire se esistono ancora le condizioni per proseguire il percorso amministrativo. Serve una maggioranza coesa, leale e realmente concentrata sui problemi dei cittadini. La politica deve essere al servizio delle istituzioni e non diventare un ostacolo alla loro attività. Non sono interessato a ricomporre equilibri soltanto formali, ma a costruire un quadro politico solido e responsabile. Se ci saranno le condizioni, lavoreremo per rilanciare con determinazione il programma di mandato. Diversamente, saranno le istituzioni e le regole democratiche a indicare il percorso da seguire”.

Parole che lasciano aperti diversi scenari. Distante non chiude la porta a una ricomposizione, ma pretende garanzie politiche prima di procedere alla nomina dei nuovi assessori. L’azzeramento dell’esecutivo diventa così il primo passaggio di una verifica destinata a chiarire chi sia ancora disposto a sostenere il sindaco e chi, invece, abbia già deciso di percorrere altre strade in vista delle amministrative. Il rischio è che la frattura, ormai evidente, possa rendere impossibile una ricucitura.

Dall’opposizione, intanto, arriva un attacco durissimo. Fabiana Del Cuore, esponente di Cantiere Democratico, ritiene che l’azzeramento della giunta non rappresenti una risposta sufficiente alla crisi politica e chiede un passo indietro del primo cittadino: “Alla luce della crisi emersa nelle ultime settimane in seno alla maggioranza, il risultato naturale sarebbe dovuto essere quello delle dimissioni del sindaco e non, per l’ennesima volta, giochi di palazzo e di potere a discapito dei cittadini di San Cesario. Cantiere democratico sta già lavorando da tempo per costruire un’alternativa a questa amministrazione, abbiamo inaugurato questo nuovo percorso con l’iniziativa del 19 settembre in piazza a cui hanno partecipato il presidente della provincia Fabio Tarantino e l’assessora regionale Silvia Miglietta. Continueremo ogni giorno a incontrare cittadine e cittadini, a raccogliere bisogni e idee, a confrontarci con le forze politiche e sociali che si riconosco nel nostro percorso. Il futuro di San Cesario non può continuare a essere merce di scambio di mire politiche e dell’arrivismo dei soliti noti”.

L’opposizione, dunque, non sembra intenzionata a concedere tregue e lavora già alla costruzione di uno schieramento alternativo. Ma la vera incognita riguarda gli assetti della prossima competizione elettorale. Il nome di Anna Luperto, già assessora alla Cultura, circola con insistenza negli ambienti politici come possibile sfidante di Distante. Al momento si tratta di indiscrezioni, senza una candidatura ufficializzata, ma l’eventualità di una sfida tra ex alleati renderebbe ancora più complessa la ricomposizione dell’attuale maggioranza. E non è escluso che sulla scena possano affacciarsi ulteriori aspiranti alla fascia tricolore, dando vita a una competizione con più candidati e schieramenti.

Il caso di San Cesario si inserisce in un quadro più ampio di tensioni che interessano diversi Comuni salentini alla vigilia del rinnovo dei consigli comunali. A Cavallino, tra dimissioni e cambiamenti negli assetti politici, e a Carmiano, dove il rinnovamento della giunta ha accompagnato l’avvicinarsi della scadenza elettorale, le maggioranze hanno già dovuto fare i conti con nuovi equilibri e aspirazioni. A San Cesario, però, la rottura ha assunto una dimensione particolarmente evidente, fino alla decisione del sindaco di mandare a casa tutti gli assessori. Ora comincia la fase delle consultazioni, che dovrà chiarire se Distante potrà contare su una squadra ricostituita oppure se la crisi segnerà definitivamente la fine dell’esperienza politica condivisa con alcuni dei suoi alleati. La campagna elettorale, di fatto, sembra già cominciata, mentre resta da capire se l’amministrazione riuscirà a garantire una maggioranza stabile fino al voto di primavera.