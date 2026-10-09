Operazione antidroga tra Veglie e Melendugno: i Carabinieri arrestano due giovani e sequestrano cocaina ed hashish

SALENTO – Due distinti interventi condotti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno portato all’arresto di due giovani salentini, sorpresi con sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento delle dosi nel corso di servizi di controllo del territorio.

A Veglie, i militari della Stazione locale hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione di un venticinquenne del posto, già noto agli uffici. L’ispezione dei locali ha permesso di scovare, ben nascosti nell’immobile, due panetti di hashish per un peso complessivo di quasi 120 grammi. Assieme allo stupefacente, gli operanti hanno recuperato un bilancino di precisione, forbici e un coltello da 22 centimetri con la lama ricoperta di residui della medesima sostanza. Il materiale è finito sotto sequestro, mentre per il giovane sono scattati i domiciliari.

Un secondo controllo ha interessato la marina di Torre dell’Orso, lungo la provinciale 366 che collega Melendugno alla costa. I Carabinieri della Stazione di Melendugno hanno affiancato l’autovettura di un operaio ventenne, già destinatario del provvedimento dell’Avviso Orale, fermo all’interno di una stazione di servizio. Notando un atteggiamento sospetto, gli agenti hanno perquisito il veicolo e il conducente, rinvenendo sette dosi di cocaina per un totale di circa 16 grammi.

Entrambi i giovani dovranno rispondere dell’ipotesi accusatoria di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, entrambi sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.