A 14 anni costretta ad accudire la sorella di 6 perchè la mamma è sempre fuori di casa e chiama i carabinieri

SALENTO – “Venite non ce la faccio più. Mamma è andata via e io sono sola con mia sorella di 6 anni”. La richiesta di aiuto arrivata alla centrale operativa del Comando dei carabinieri lanciata da una ragazza poco più che 14enne mette in moto le indagini sull’ennesimo caso di violenza domestica sulle figlie per mano della madre. E’ il 18 luglio scorso quando in un’abitazione di un popolos comune del Salento arrivano i carabinieri. In casa – dalle informazioni acquisite dal Corriere Salentino, trovano la ragazza che, alla vista delle forze dell’ordine, si lascia andare a un pianto liberatorio. Sul divano, con un telefonino in mano, è adagiata la sorella più piccola. Sono sole. Già da ore.

La ragazza più grande racconta di avere avuto, poche re prima, un litigio con la madre perché non era stata in grado di allacciarle bene un vestito. Rimproverata, sarebbe stata colpita con una spazzola a un occhio. Subito dopo la madre sarebbe andata via lasciando le due figlie da sole. Ai carabinieri la ragazza confida che non era la prima volta. “Mamma – racconta ai carabinieri – mi costringe a rimanere spesso in casa per occuparsi delle faccende domestiche e della sorella più piccola mentre lei esce per fatti suoi”. Il suo racconto assume contorni ancora più drammatici quando solleva la maglietta per far vedere alcuni lividi in corrispondenza delle braccia e della gamba destra oltre a un piccolo taglio sul braccio sinistro che la madre le avrebbe procurato lanciandole contro un coltello.

La donna non si sarebbe accertata delle condizioni di salute della figlia né l’avrebbe accompagnata in pronto soccorso. quando la madre rientra in casa – a distanza di ore – si dimostra infastidita e inizia a inveire nei confronti della figlia rivolgendole frasi sempre più minacciose. I carabinieri comprendono di trovarsi di fronte a un contesto di forte degrado, nonostante la famiglia fosse seguita dai servizi sociali. con un provvedimento d’urgenza la procura dei minori dispone il trasferimento delle sorelle in una comunità protetta del territorio. E nelle ore immediatamente successive, la ragazza viene sentita dai carabinieri alla presenza di una psicologa per cristallizzare gli episodi. Dalla testimonianza della presunta vittima emerge uno spaccato di degrado familiare: la madre era spesso assente e lasciava sulla figlia le incombenze di casa, inclusa la gestione della sorella più piccola costretta com’era a subire violenze fisiche e psicologiche se non faceva quel che la madre pretendeva.

E racconta di altri episodi: circa tre anni prima dopo un litigio sarebbe la ragazza sarebbe stata colpita dalla madre in testa con il tacco di una scarpa che le provocò una ferita successivamente suturata con diversi punti. In quel caso venne accompagnata dalla madre in ospedale ma obbligata a dichiarare il falso e mentendo sull’accaduto. Più di recente sempre dopo una lite sarebbe stata colpita da un coltello scagliato contro di lei e che le avrebbe provocato un evidente segno da taglio sul braccio sinistro. Già da anni si prende cura della sorella di 6 anni anche lei bersaglio delle violenze della madre.

La madre, difesa dall’avvocato Daniele Scala e iscritta nel registro degli indagati dalla pm Erika Masetti con le accuse di maltrattamenti in famiglia, oltre a non avere un’occupazione stabile tale da garantire un sostentamento economico ai figli, trascorre la maggior parte del tempo fuori lasciando alla figlia le responsabilità e incombenze. Una tesi confermata dalla ragazza nel corso dell’incidente probatorio che si è tenuto davanti alla giudice Giulia Proto. Il tribunale dei minori ha nominato come curatrice speciale l’avvocata Luara Frezza che ha nominato, a sua volta, l’avvocato Mario Fazzini come legale delle due minori.