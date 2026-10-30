Festival Organistico del Salento: nella Basilica di Santa Croce a Lecce il concerto “Soli Deo Gloria” con Tiziana De Vito e Gianluigi Corsano

Sabato 31 ottobre, alle ore 19.30, un nuovo appuntamento della XII edizione del Festival Organistico del Salento, la rassegna dedicata alla valorizzazione della musica organistica e del patrimonio storico, artistico e musicale del territorio salentino.

La Basilica di Santa Croce a Lecce ospiterà il concerto dal titolo “Soli Deo Gloria”, che vedrà protagonisti il soprano Tiziana De Vito e l’organista Gianluigi Corsano. Un appuntamento musicale che propone un percorso attraverso alcune delle pagine più significative del repertorio sacro e organistico, in un dialogo tra voce e organo capace di esaltare la dimensione spirituale ed espressiva della musica.

In programma composizioni di Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Marco Enrico Bossi, Gabriel Fauré, César Franck e C. Muldor, autori appartenenti a epoche e sensibilità musicali differenti, accomunati dalla capacità di tradurre in musica la profondità della spiritualità e dell’esperienza umana.

La voce del soprano Tiziana De Vito e le sonorità dell’organo affidato a Gianluigi Corsano accompagneranno il pubblico in un itinerario di grande suggestione. Il Festival Organistico del Salento, sotto la direzione artistica di Francesco Scarcella, rinnova così il proprio impegno nella diffusione della cultura musicale, promuovendo occasioni di incontro tra interpreti, pubblico e luoghi di particolare rilevanza storica e architettonica.

L’ingresso al concerto è libero.