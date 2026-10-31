“Al tg devono sapere che sei morta”, minacce via Tik Tok alla ex di 16 anni. Indagato 19enne per stalking

SALENTO – Video intimi pubblicati sui social per vendicarsi della fine della relazione. E dopo la denuncia, nonostante un divieto di avvicinamento, un ragazzo di 18 anni, residente in un comune salentino, avrebbe proseguito con le molestie contattando la ex su Tik Tok minacciandola di morte: “Devi fare una delle fini più brutte al mondo, devono sapere al telegiornale che ti hanno ammazzata”, uno dei messaggi shock pubblicati soltanto pochi giorni addietro. La vittima di uno dei tanti casi di violenza di genere ha 16 anni. Vive anche lei in Salento. Ed è terrorizzata. Non va più a scuola e ha iniziato a seguire un percorso terapeutico.Nei giorn scorsi, davanti al gip Marcello Rizzo, ha confermato le accuse.

Il suo ex, invece, è finito sotto inchiesta con l’accusa di stalking: da qualche mese è ritornato a vivere con i suoi genitori dopo un periodo in cui pare volesse avviare la carriera militare come volontario in ferma breve. Il caso è particolarmente delicato per il tenore delle minacce rivolte alla ragazzina. I genitori hanno paura che possa accaderle qualcosa dopo la decisione della ragazza di troncare quella relazione che la stava asfissiando. “Lui era troppo geloso – si legge nella denuncia depositata dal padre – non le permetteva di vivere liberamente: niente amiche e niente sport. Non poteva neppure frequentare la palestra”. Nonostante la ex avesse cercato di bloccarlo, lui aveva creato altri profili e tentato persino di prendere il controllo del profilo Instagram di lei.

Ma la fine della relazione coincide con l’inizio di un periodo vissuto in costante apprensione. Lui pianifica il suo piano di vendetta. In piena notte – sempre ad agosto – sui social compaiono video intimi della coppia. Lei li vede. Scoppia a piangere e chiama il padre. Da tempo riceveva messaggi minatori ma non aveva raccontato nulla. “Devi morire con l’acido”; “Devi essere pestata a sangue, finchè non muori di agonia”. Il genitore non perde tempo presentandosi in caserma. Le indagini scattano nell’immediato e gli inquirenti dispongono il divieto di avvicinamento a carico del giovane. Misura che non sortisce l’effetto deterrente sperato, anzi alimenta ancora di più l’ira del ragazzo.

Le minacce si spostano su Tik Tok e gli insulti sono sempre più aggressivi: “Non meriti di vivere per quello che mi hai fatto”. Senza ottenere risposte ai suoi deliri. Il 18enne alza il livello delle minacce così come riportato in un’integrazione di denuncia: “Ti prendo quanto è vero il signore”: “Ti brucio”. E il messaggio più inquietante di tutti: “Devi fare una delle fini più brutte al mondo, devono sapere al telegiornale che ti hanno ammazzata”. I familiari della ragazza hanno paura e nell’integrazione di denuncia, assistiti dall’avvocata Chiara Capodieci, chiedono agli inquirenti di “fermare questo ragazzo, anche con una misura più gravosa perché la vita di nostra figlia è in serio pericolo”. L’indagato è assistito dall’avvocato Carlo Sariconi.