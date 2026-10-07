Alcol, droga e armi: controlli a tappeto nel Salento, scattano due arresti e quattro denunce

SALENTO – Due arresti, quattro denunce e sette segnalazioni per droga. È il bilancio dei controlli straordinari eseguiti nelle ultime ore dai carabinieri del Comando provinciale di Lecce tra Copertino, Galatone, Gallipoli, Veglie e Guagnano.

I militari delle Compagnie di Gallipoli e Campi Salentina hanno passato al setaccio strade e centri abitati, controllando 200 persone e 87 veicoli. A supporto dei controlli nell’area di Copertino anche i carabinieri del Nucleo Cinofili di Modugno.

Sul fronte della sicurezza stradale, due automobilisti sono stati denunciati per guida sotto l’influenza dell’alcol. A Galatone, un 29enne è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico di 1,31 grammi per litro. Per un 20enne campano, sottoposto allo stesso accertamento poco dopo, il valore è risultato di 1,80 g/l.

A Veglie e Guagnano, invece, i carabinieri hanno eseguito due ordini di carcerazione. In un caso è stata arrestata una 40enne, che dovrà scontare cinque anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti. Il secondo provvedimento ha riguardato un 58enne, destinatario di un ordine di carcerazione per pene concorrenti: dovrà espiare una pena residua di sei anni e dieci mesi, sempre per reati legati alla droga.

Nel corso dei controlli, un 25enne è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un coltello. Deferita anche una 33enne, fermata a bordo di un’auto con circa quattro chilogrammi di rifiuti speciali che, secondo gli accertamenti, sarebbero derivati dall’estrazione di filtri antiparticolato.

Sette persone sono state invece segnalate alla Prefettura per possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.

Sul fronte delle violazioni al Codice della strada, sono state elevate sanzioni per circa 1.800 euro nell’area della Compagnia di Gallipoli e contestate altre sei violazioni nei territori di Veglie e Guagnano. Nel corso del servizio è stata inoltre controllata un’attività commerciale.

I controlli proseguiranno nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dal Comando provinciale dei carabinieri di Lecce per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa.