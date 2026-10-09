Alti rischi di incidenti tra opposte tifoserie, trasferta vietata per i campani a Casarano

Casarano (Lecce) – Troppo alti i rischi di incidenti e scattano le restrizioni in vista della partita Casarano-Salernitana, valevole per il campionato di Serie C.

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, nella seduta di mercoledì scorso ha ravvisato il concreto pericolo di azioni violente da parte delle tifoserie appartenenti alle squadre di calcio di Casarano e Salernitana, acuita dai rispettivi gemellaggi con altri gruppi ultras che comporterebbero turbative all’ordine e sicurezza pubblica anche nella fase della movimentazione dei tifosi.

Non potendo escludere che si possano verificare gravi turbative in occasione dell’incontro che si disputerà domenica prossima, 11 ottobre, presso lo stadio comunale “G. Capozza” di Casarano, il Comitato ha chiesto al Prefetto di Lecce Natalino Manno di valutare, quale misura preventiva, l’adozione del provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno.

Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di adottare le necessarie misure finalizzate ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della predetta gara sportiva, il Prefetto Manno, in aderenza alle osservazioni del Comitato, e su concorde parere del Questore di Lecce, con apposito provvedimento adottato oggi, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno.